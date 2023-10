Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Jeżyna świętują dziś 12. rocznicę ślubu. To nie jedyny powód do wzruszeń. Okazuje się, że w tym roku mija im również 25 lat pięknej miłości. Prezenterka opublikowała wzruszający wpis.

Trudno się z tym nie zgodzić. Widzieliście, że Paulina Sykut poznała swojego męża, jak miała zaledwie 15 lat? Takie miłości nie zdarzają się zbyt często.

Paulina Sykut i Piotr Jeżyna są razem od 1998 roku. Zakochani wzięli ślub w 2011 roku, a pięć lat później na świat przyszła ich ukochana córka Róża.

To, co mam poza pracą jest jeszcze większym sukcesem. Moja rodzina: maż i córka. Jesteśmy szczęśliwi i myślę, że to jest największy sukces - mówiła o swoich bliskich Paulina w rozmowie z Party.pl.

Dziś Paulina Sykut i jej mąż świętują 12. rocznicę ślubu. Jednak okazji do świętowania jest znacznie więcej. W tym roku mija im już 25-lecie związku.

Internauci są wzruszeni przepiękną miłością, którą obdarzają się Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż. Nie szczędzą im ciepłych słów z okazji 12. rocznicy ślubu:

Ćwierć wieku razem. Jaki jest przepis na sukces w związku?

Po prostu miłość jest najważniejsza i z miłości wszystko wychodzi, także u nas jej nie brakuje, nie zabrakło. W związkach jest zupełnie normalne, że są lepsze, gorsze chwile to jest życie. W życiu nie jest po prostu kolorowo, wiadomo są chwile, kiedy jest spokojnie, można sobie żyć na luzie, ale są też chwile, kiedy trzeba razem przebijać się przez problemy i podnosić się z upadków. I myślę, że to jest kluczowe, żeby potrafić wstać i być razem, dalej się lubić... - mówiła Paulina Sykut-Jeżyna o swoim związku w rozmowie z Party.pl.

Mało kto wie, że Paulina Sykut poznała Piotra Jeżynę, jeszcze jako nastolatka. Prezenterka doskonale pamięta pierwsze spotkanie. Tak wspominała ten moment: "miał ten niesamowity amerykański uśmiech. Piotrek pięknie się uśmiecha". Minęło dwa lata zanim zaczęli być razem:

To nie było tak od razu, jeszcze dwa lata minęły zanim zostaliśmy parą, bo ja dojrzałam do tego, on też. To nie było od razu takie oczywiste. (...) To było takie uderzenie, największe w życiu, starzała Amora.