Potocznie o ludziach ze słabą psychiką mówi się, że są nieodporni na stres i przewrażliwieni. Biorą do siebie niepowodzenia, które bardzo obniżają ich samoocenę. Łatwo też dają się innym zmanipulować. Nie znaczy to, że nie można nic z tym zrobić – nad słabą psychiką można pracować.

Resilience, czyli rezyliencja – pierwszy krok do wzmocnienia słabej psychiki

Rezyliencja to umiejętność dostosowywania się do zmian, jakie zachodzą w życiu. Nie oznacza ona, że osoby z wysokim poziomem resilience są całkowicie nieodporne na stres i nie przeżywają żadnych negatywnych emocji w związku z trudnymi wydarzeniami. Łatwiej im po prostu wrócić do stanu równowagi po ciężkich doświadczeniach.

Słaba psychika – jak ją wzmocnić

1. Przyjrzyj się swoim przekonaniom – to, co myślisz o sobie i otaczającym cię świecie ma duży wpływ na twoją wytrzymałość psychiczną. Nie wszystkie przekonania są pozytywne i wspierające, nie wszystkie z pewnością sobie uświadamiasz. Jeśli na przykład jesteś przekonana, że nigdy w życiu nic ci się nie uda, będziesz mniej skłonna do tego, żeby aplikować do nowej, lepszej pracy. W rzeczywistości bardzo rzadko można ocenić, że coś zdarza się „zawsze” lub „nigdy”. Zastanów się czy przypadkiem nie masz jakichś czarno-białych przekonań, a następnie znajdź wyjątek. To nieprawda, że wyjątek potwierdza regułę – on stawia ją pod dużym znakiem zapytania.

2. Mądrze zarządzaj swoją energią – nie trać jej na rozmyślania o rzeczach, które cię nie dotyczą lub nie masz na nie wpływu. Zamartwianie się nie pomoże rozwiązać problemu, a sprawi, że zmarnotrawisz czas i energię, które możesz poświęcić na faktyczne szukanie rozwiązania lub też inne konstruktywne działania. Im częściej będziesz próbować zarządzać swoją uwagą, z tym większą łatwością będzie ci to przychodzić.

3. Myśl pozytywnie – staraj się przewartościować negatywne myśli. Odkryj je, a następnie zamień, np. zamiast myśleć „jestem beznadziejna – nic nie potrafię” powiedz sobie „nie jestem bez wad, mam pewne słabości, ale mam także wiele atutów”. Nie może być to jednorazowe – zmiana nawyków, także tych myślowych, wymaga regularności i systematyczności. Słowa, których używasz, mają nad tobą władzę – nie narzekaj, nie biadol, tylko mów o sobie jako o wartościowej osobie, bo taką właśnie jesteś.

4. Przeszłość traktuj jako doświadczenie – twoja przeszłość jest czymś wartościowym, ucz się więc na błędach swoich i innych. Potraktuj ją jako lekcję. Po czym pozwól jej minąć. Jeśli przeżywasz trudne chwile, potraktuj je jako doświadczenie, z którego możesz się czegoś nauczyć. Nie pozwól, by cię całkowicie określała i definiowała – to ty tworzysz siebie właśnie teraz.

Gdy wzmocnisz swoją słabą psychikę, gdy ją wytrenujesz, tak jak ciało na siłowni, będziesz bardziej pewna siebie, ponieważ twoje myśli nie będą koncentrowały się na wadach, a częściej dopuszczą do głosu twoje zasoby i atuty.