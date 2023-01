Magdalena Stępień pokazała zdjęcie synka na dzień przed diagnozą: "Wyglądał jak zdrowe dziecko"

Magdalena Stępień w dniu Wszystkich Świętych na swoim Instagramie wspominała synka, Oliwiera. Chłopiec w wyniku ciężkiej choroby odszedł w lipcu 2022 roku. Nie trudno się domyślić, że dla Magdy to wyjątkowo bolesny okres. Na dzień przed 1 listopada pisała: Dziękuję Ci Boże, że mogłam tyle mu pokazać. Oli cieszył się ze wszystkiego. Pomimo krótkiego czasu Oliwierka tu na ziemi, miałam ten rok, miałam ludzi, którzy nam pomogli. To był najpiękniejszy rok w moim życiu. Jutro będzie ciężko, bardzo ciężko. Kolejny wpisy Stępień rozdzierają serce. Magdalena Stępień wspomina Oliwiera: "Jesteś wzorem synku" Oliwier Rzeźniczak, syn Magdy Stępień i Jakuba Rzeźniczaka, zmarł 27 lipca 2022 roku, po walce z ciężkim nowotworem wątroby. Chłopiec przeżył zaledwie roczek. Dla rodziców był to potworny cios. Stępień, tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych, udzieliła poruszającego wywiadu, w którym zaznaczyła, że po śmierci chłopca jej życie skończyło się. Wyznała jednak, że jest pod stałą opieką psychologa, może liczyć też na wsparcie rodziny i przyjaciół, dlatego walczy, by przetrwać każdy kolejny dzień bez ukochanego dziecka. Za tą pomoc podziękowała na swoim Instagramie 1 listopada, pisząc: Tyle miłości i wsparcia. Bez Was nie dałabym rady. Dziękuję. Nie jestem w stanie odpisać na każdą wiadomość, ale widzę wasze wsparcie. Jestem wdzięczna. Magda Stępień podzieliła się w sieci kolejnymi nagraniami z Oliwierem. Na jednym z nich, gdzie chłopiec szeroko się uśmiecha, napisała: Nawet trzy tygodnie przed swoim odejściem potrafiłeś się uśmiechać. Jesteś wzorem dla wielu, jak można być ciężko chorym, a nadal mieć uśmiech na twarzy. Pomimo wielu przeciwności daliśmy radę, walczyliśmy razem do końca Magdalena Stępień do końca walczyła o zdrowie syna. ...