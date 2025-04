Katalog Netflixa pęka w szwach od nowości i klasyków, ale czasem trudno zdecydować, co warto obejrzeć. Zwłaszcza w święta, gdy liczy się czas spędzony z rodziną, a nie przeszukiwanie katalogu. Dlatego wybraliśmy dla Ciebie siedem filmów, które już teraz budzą emocje i są uznawane za jedne z najmocniejszych punktów tegorocznej oferty. Oto Netflixowe pewniaki, które warto dodać do wielkanocnej listy do obejrzenia.

1. "Pukając do drzwi" – apokaliptyczne napięcie

Thriller psychologiczny w reżyserii M. Nighta Shyamalana to propozycja dla fanów filmów trzymających w napięciu. Akcja toczy się wokół rodziny, która zostaje zmuszona do podjęcia dramatycznej decyzji, mającej wpływ na losy całego świata. Shyamalan wraca do formy, prezentując mroczną opowieść o wierze, poświęceniu i granicach ludzkiej psychiki. Nieprzewidywalny scenariusz i doskonała gra aktorska czynią ten film jednym z najciekawszych wyborów świątecznych.

2. "Znowu w akcji" – humor i adrenalina

Cameron Diaz i Jamie Foxx w roli byłych agentów CIA to mieszanka wybuchowa. Film pełen humoru i scen akcji opowiada historię pary, która porzuciła świat szpiegostwa na rzecz życia rodzinnego. Gdy przeszłość wraca, muszą ponownie wkroczyć do gry. Idealna propozycja na lekki, ale pełen emocji wieczór – z uśmiechem i napięciem w jednym.

3. "Maestro" – historia pasji i burzliwej miłości

„Maestro” to poruszający dramat biograficzny opowiadający o życiu słynnego dyrygenta Leonarda Bernsteina. Film zagląda za kulisy jego kariery, ale przede wszystkim skupia się na jego relacji z żoną Felicią – pełnej wzlotów i upadków. Produkcja zachwyca nie tylko aktorstwem Bradleya Coopera i Carey Mulligan, ale też warstwą muzyczną i emocjonalną głębią. Idealna propozycja dla widzów szukających kina z duszą.

4. "Światłoczuła" – romantyzm po polsku

Polska produkcja, która opowiada o Agacie, niewidomej kobiecie, i Robercie, znanym aktorze. Ich przypadkowe spotkanie przeradza się w głęboką relację, która na nowo definiuje ich życie. Film dotyka tematów samotności, akceptacji i autentyczności. To wzruszająca historia dla tych, którzy cenią ciche emocje i subtelne opowieści o miłości.

5. "Matka" – Jennifer Lopez w roli nie do zatrzymania

Jennifer Lopez wciela się w postać byłej agentki, która zmuszona jest wyjść z ukrycia, aby chronić swoją córkę przed zagrożeniem. „Matka” to dynamiczny thriller pełen zwrotów akcji i emocji. Produkcja łączy silne postacie kobiece, wartką akcję i relacje rodzinne, pokazując, że matczyna miłość potrafi być największą siłą. Doskonały wybór na emocjonujący wieczór.

6. "Jego trzy córki" – dramat o rodzinie i przebaczeniu

Film opowiada historię trzech sióstr, które spotykają się po latach przy łożu śmierci ojca. Każda z nich prowadzi inne życie, ale wspólne chwile w nowojorskim mieszkaniu stają się okazją do rozliczeń i ponownego zbliżenia. Wzruszający, prawdziwy i bardzo ludzki film, który przypomina, jak ważne są relacje rodzinne – nawet te najtrudniejsze.

7. "Rebel Ridge" – sprawiedliwość na własnych zasadach

Były żołnierz wraca do rodzinnego miasta, by zmierzyć się z lokalną korupcją i niesprawiedliwością. Thriller akcji w reżyserii Jeremy’ego Saulniera to propozycja dla widzów spragnionych dynamicznych scen i walki o prawdę. To kino z pazurem, mocne i aktualne, które nie pozwala oderwać się od ekranu.

Netflix w 2025 roku naprawdę nie zawodzi. Te siedem filmów to tylko wierzchołek góry lodowej, ale każda z tych produkcji to gwarancja dobrego seansu – niezależnie od tego, czy szukasz wzruszeń, adrenaliny, czy chwilowej ucieczki od codzienności. Święta to idealny czas, by dać się porwać dobremu kinu – bez stresu i długiego szukania.

