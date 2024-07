Na brak energii życiowej wpływa wiele czynników. Może nim być zbyt wiele obowiązków, brak regularności w życiu, brak urlopu lub niska umiejętność wypoczywania po pracy. Co zrobić, gdy brak sił do pracy, a codzienne wstawanie jest udręką? Pomogą porządki, głośny śpiew i... pozbycie się toksycznych ludzi z otoczenia.

Brak energii życiowej może uprzykrzać życie – czujemy się słabi fizycznie i psychicznie, nie mamy ochoty wychodzić z domu, a codzienne obowiązki traktujemy jak przymusową pracę. Czując się bezsilni zamykamy się w sobie, jednocześnie odgradzając się od innych. Jak przełamać tę trudną chwilę:

Porządki

Życie w chaosie wprowadza człowieka w stan niepokoju. Gdy uporządkujemy przestrzeń wokół siebie stajemy się spokojniejsi i pełni energii. Posprzątanie domu, uporządkowanie półek oczyści przestrzeń wokół nas, a wcześniejszy chaos przestanie nas przytłaczać. Nabierzemy ochoty do działania.

Nauka odpoczynku

Odpoczynek w ciągu dnia jest potrzebny zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Regeneracja organizmu musi być połączona z wewnętrznym odprężeniem się i relaksem umysłu. Dlatego możemy w ciągu dnia zdrzemnąć się chociaż na pół godziny.

Joga

Joga to idealny wybór dla osób, które przy ćwiczeniach fizycznych pragną wyciszenia i zagłębienia się we własne wnętrze. Należy tutaj jednak wybrać szczególny jej rodzaj – ananda lub sivananda. Oba opierają się na technikach medytacji oraz pracy oddechem.

Karaoke

Śpiew to wyrzucanie z siebie emocji. Wyjście ze znajomymi na karaoke może pobudzić nie tylko ośrodek przyjemności, ale oczyścić umysł. Gdy występ publiczny nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń, możemy po prostu włączyć w domu głośno radio i śpiewać na całe gardło.

Dieta

Sięgajmy po pobudzające przyprawy (cynamon, kardamon, pieprz czy papryczka chili), pijmy od czasu do czasu yerba mate (pobudzającą herbatę pochodzącą z Ameryki Południowej), a w trakcie dnia nie zapominajmy o przekąskach – szczególnie polecane są orzechy każdego rodzaju, owoce leśne lub... kostka czekolady. Pobudzą organizm, a ich smak poprawi nam nastrój.

Zegar biologiczny

Powtarzalność sprawi, że organizm powróci do swojej harmonii. Stała pora posiłków, odpoczynku czy snu ureguluje cykl dobowy przez co chętniej zabierzemy się do pracy. Co ważne, systematyczne wysypianie się (co najmniej 7 godzin w ciągu doby) sprawi, że poranne wstawanie nie będzie problemem – nawet dla osób, które zawsze rano wolą dłużej sobie pospać.

Moda

Niby niewiele, a tak wiele – psychologicznie udowodniono, że osoby ubierające się w ciemne barwy (czerń, szarości czy fiolet) posiadają sporą tendencję do zaburzeń depresyjnych. Jeżeli chcemy nabrać energii do życia, wybierajmy jasne, żywe kolory – czerwień, żółć, zieleń, biel. Unikajmy również zbyt ciasnych ubrań, które krępują ruch.

Toksyczni ludzie

Wiele osób ma wśród swoich znajomych osoby, które zawsze są smutne, ponure i zniechęcone do życia. Istnieje nawet teoria, że są to „wampiry energetyczne”, zabierające wszelką pozytywną energię, a po spotkaniu z nimi czujemy się o wiele gorzej. Czy ktoś wierzy w tę teorię czy nie – są wokół nas osoby toksyczne, rzutujące swoje negatywne emocje, uczucia, przekonania na inne osoby. Jeżeli znamy takie osoby, unikajmy ich lub ograniczmy częstotliwość spotykania się z nimi.