19 lutego ogłoszono oficjalne wyniki polskich preselekcji do Eurowizji 2024. W związku z tym stało się jasne, że to Luna - 25-letnia wokalistka pojedzie do Malmö, by powalczyć tam o zwycięstwo w prestiżowym konkursie muzycznym. Choć Luna ma sceniczny debiut dawno za sobą, nie wszyscy wiedzą, że młodą artystkę dotknęła mało popularna przypadłość. Czym jest albinizm, jak się objawia i jaki podejście ma do tej osobliwej cechy sama Luna?

Luna urodziła się jako "prawie albinoska". Czym jest albinizm i jak się objawia?

W poniedziałek, 19 lutego, oficjalnie ogłoszono, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2024. Wówczas stało się jasne, że będzie to Luna - 25-letnia wokalistka zaprezentuje swój utwór "The Tower". Decyzja jury wywołała niemałą burzę w sieci, a część fanów nie kryje rozczarowania faktem, że to nie Justyna Steczkowska pojedzie do Malmö ze swoim przebojem.

Choć o Lunie zrobiło się głośno już jakiś czas temu, a jej popularność z pewnością w kolejnych miesiącach nie przycichnie, nie wszyscy wiedzą o pewnej zaskakującej przypadłości, z którą urodziła się wokalistka. Jak się okazuje, Luna urodziła się jako "prawie albinoska" - co jest widoczne gołym okiem, biorąc pod uwagę typ urody i bardzo jasną cerę piosenkarki.

Scenicznymi strojami, makijażem staram się tylko podkreślać moją urodę, tworzyć własną rzeczywistość, ale też inspirować do tego samego innych. Mam białe brwi, rzęsy, jak się urodziłam byłam prawie albinoską i nie chcę tego zmieniać - mówiła Luna dla ''Co Za Tydzień''.

Wygląda na to, że Luna nie traktuje swojej przypadłości jako problem, a wręcz przeciwnie - stara się wykorzystać swój typ urody jako atut i artystyczny znak rozpoznawczy. Faktycznie, kreacje sceniczne Luny zachwycają - artystka poprzez makijaż i stroje podkreśla również charakter tworzonej przez siebie muzyki.

Albinizm: czym jest? Znani albinosi

Albinizm, czyli przypadłość, z którą urodziła się Luna, nie jest uznawany za chorobę czy wadę, a raczej genetyczną cechę, która powoduje bardzo jasną barwę brwi, rzęs czy włosów danej osoby.

Albinizm to uwarunkowany genetycznie brak lub niedobór pigmentu (melaniny) w organizmie. Osobnik posiadający tę cechę nazywany jest albinosem i charakteryzuje się białym lub bladoróżowym (związanym z prześwitywaniem naczyń krwionośnych) odcieniem skóry, białymi włosami, bladoróżowymi tęczówkami i czerwonymi źrenicami - podaje Wikipedia.

Jakie inne znane osoby są albinosami? Wśród tego grona należy wymienić m.in. Kabulę - adoptowaną córkę Martyny Wojciechowskiej, uczestnika "Top Model" - Łukasza Bogusławskiego czy polską aktorkę i modelkę - Kasię Smutniak.

Co ciekawe, fani Luny szybko zauważyli, że jej cera jest dość nietypowa i w komentarzach często dopytują wokalistkę, dlaczego jest tak blada.

Co jest z Twoją twarzą?

Skąd taka bladość?

Spodziewaliście się, że Luna zmaga się z formą albnizmu? Trzeba przyznać, że jej sceniczne odsłony niezmiennie zaskakują. Czy na Eurowizji 2024 ponownie zdecyduje się na podkreślenie swojej oryginalnej urody? O tym przekonamy się już w maju, podczas międzynarodowych zmagań w tym prestiżowym konkursie!

