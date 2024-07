Toksyczna matka, czyli jak miłość rani dziecko

Toksyczna matka to taka, która bywa nadopiekuńcza, zbyt troskliwa i wnikająca w całe życie swojego dziecka. Jej zachowanie wpływa destrukcyjnie na życie jej dzieci w przyszłości. Są one obarczone ciągłym poczuciem winy za to, że niewystarczająco kochają swoje matki.