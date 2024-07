Domowe sposoby na ból gardła mogą okazać się równie skuteczne, jak dostępne w aptece pastylki do ssania. Dlaczego więc z nich nie skorzystać?

Przede wszystkim nawilżenie

Leczenie infekcji dróg oddechowych jest efektywne dopiero, gdy zapewnimy śluzówce dobre nawilżenie, które tworzy sprzyjające warunki do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi Najważniejsze jest dostarczanie dużej ilości płynów, wśród których najlepiej sprawdzają się napoje ciepłe – rozgrzewają organizm i pozwalają mu nabrać sił niezbędnych do stawienia czoła infekcji.

Co pić na ból gardła?

Herbatki ziołowe

Herbatki ziołowe łączą w sobie działanie napotne i przeciwzapalne. Na gardło pomagają zwłaszcza wywary z kwiatu lipy i czarnego bzu oraz z suszonych malin.

Miód

Miód łagodzi podrażnienia. Po rozpuszczeniu w ciepłej, przegotowanej wodzie może być spożywany jako napój.

Bulion

Lista zalecanych napojów byłaby niepełna bez pożywnego bulionu, który spełnia wiele ważnych funkcji – od wzmocnienia organizmu po działanie przeciwzapalne, które powoduje zawarta w nim sól.

Oprócz płynów i naturalnych produktów, które na ból gardła są zalecane, można wymienić również cały szereg tych, których należałoby unikać. Na pierwszym miejscu plasują się wszelkie zimne napoje, dalej pikantne i ostre przyprawy, a na końcu – sok z cytryny, który uchodzi za nieodzowny dodatek do herbaty dla chorego, lecz w nadmiarze wywołuje podrażnienia gardła.

Lecznicze płukanki

Różnego rodzaju płukanki to kolejny domowy sposób na nawilżenie błony śluzowej. Silne właściwości odkażające ma sól, dlatego warto płukać bolące gardło roztworem, składającym się ze szklanki wody i łyżeczki soli kuchennej. Należy jednak pamiętać, by płukanka nie miała temperatury wyższej niż temperatura naszego ciała, bo mogłoby to doprowadzić do podrażnienia. Dużo mniej nieprzyjemne w smaku są wywary z szałwii, tymianku i rumianku, tak jak i napar z siemienia lnianego zmieszanego z miodem. Gardło można też płukać sokiem ze świeżych buraków.

Nalewka z czosnku

Bardzo skuteczny w zwalczaniu bakterii jest czosnek. Najpopularniejszy napój na ból gardła składa się z letniego mleka, czosnku i miodu. Warto jednak wypróbować również czosnkowe nalewki. Przepis na staropolską nalewkę czosnkową:

Składniki:

główka czosnku,

0,75 l wódki,

1 cytryna,

szklanka płynnego miodu.

Obierz czosnek i pokrój go w słupki. Cytrynę (najlepiej ze skórą) podziel na ćwiartki. Pokrojone składniki zalej miodem, a następnie wódką i odstaw szczelnie zamknięte naczynie na 2 miesiące. Po upływie tego czasu przefiltruj nalewkę przez gazę, a potem wyciśnij cytryny i ponów filtrowanie. Po oczyszczeniu odstaw płyn na kolejne 2 miesiące – to powinno wystarczyć, aby nalewka w pełni dojrzała.