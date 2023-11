Na początku bieżącego roku rodzina Dawida Kubackiego przeżyła prawdziwy dramat, gdy żona skoczka przez kilka tygodni walczyła w szpitalu o życie. W nowym wywiadzie ten opowiedział, jak teraz czuje się jego ukochana.

W marcu media obiegła niepokojąca wiadomość o tym, że żona Dawida Kubackiego walczy o życie. Lekarze robili, co w ich mocy, ale sytuacja była na tyle poważna, że skoczek zrezygnował wówczas z uczestnictwa w zawodach w Vikersund. Co jakiś czas przekazywał nowe informacje ws. stanu zdrowia Marty, a gdy po kilku tygodniach w końcu opuściła szpital, dumnie ogłosił to wszystkim.

Zobacz także: Żona Dawida Kubackiego poruszyła wpisem: "Ciekawe, kiedy ten spokój zostanie zburzony"

Od tamtej pory raczej niewiele wiadomo o samopoczuciu kobiety. Dopiero w najnowszym wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" Dawid Kubacki ponownie się otworzył, wspominając ten okropny czas sprzed kilku miesięcy. Wyznał, że jedną z jego największych obaw wówczas było to, w jaki sposób poinformuje swoje dziecko, jeżeli stanie się najgorsze.