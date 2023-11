Laura z 8. edycji „Love Island” ma zaledwie 21 lat, ale była postrzegana przez widzów jako jedna z najbardziej dojrzałych uczestniczek. Fani programu wciąż śledzą jej media społecznościowe, bo są ciekawi, co się u niej dzieje. Ostatnio uczestniczka show zdecydowała się na pewną refleksję. Młoda kobieta zdradziła, że wiele wycierpiała, a internauci są pod wrażeniem jej dojrzałości.

Laura i Armin z 8. edycji „Love Island” od początku byli najlepiej dobraną w programie parą, której finalnie udało się zwyciężyć. Jak się potem okazało, widzowie słusznie ich wybrali, ponieważ jako jedyni ze swojej edycji tworzą związek po programie. Oboje są aktywni na swoich Instagramach, gdzie chętnie chwalą się swoim szczęściem. Ostatnio jednak uczestniczka show zdecydowała się na dość osobisty wpis, w którym wyznała, że w przeszłości musiała stawić czoła wielu cierpieniom. Uwagę przykuwa również jej zdjęcie, na którym prezentuje się w nieco "upiornej" wersji.

Każde cierpienie, każdy ból troszeczkę przymykał mi serce na miłość. Ludzie widząc mnie raczej nie widzieli tego chłodu, który hodowałam w sobie przez wiele lat, a może i nawet przez całe życie. Tak ogromy lęk przed opuszczeniem, że zawsze musisz zrobić to pierwsza…Nie dając sobie dostępu do kochania kogoś całym sercem, zawsze jakaś obojętna część zostawała i nie dała mi się nacieszyć tym pięknym uczuciem.

Na szczęście w dalszej części wpisu Laura z „Love Island” dodała, że jej teraźniejszość wygląda zupełnie inaczej, a jej lęki zniknęły, gdy w jej życiu pojawiła się wyjątkowa osoba.

Iskierka nadziei, że tym razem może być inaczej. Czuję, że jak spotkasz tą odpowiednią osobę to przestajesz bać się wszystkiego, bo przecież nawet jak się boisz to Cię wysłucha i powie, że jest obok, a przecież gdy możesz rozmawiać z kimś o swoich lękach to już przestają być takie straszne. Nie musisz już ich ukrywać i możesz przyznać się do nich sama przed sobą. Każdy z nas się czegoś boi, ale to nie odejmuje nam wartości. Przecież wszyscy jesteśmy ludźmi

— dodała.