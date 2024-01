Przez ostatnie miesiące widzowie TVP mogli śledzić przebieg ciąży Małgorzaty Tomaszewskiej, która latem poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka. Niedługo potem stało się jasne, że będzie to córeczka. Teraz, gdy fani wiedzieli już, że do szczęśliwego rozwiązania pozostało coraz mniej czasu, prowadząca "Pytanie na śniadanie" zaskoczyła nagraniem z ... porodówki!

Wiadomość o ciąży Małgorzaty Tomaszewskiej była sporym zaskoczeniem dla wielu jej fanów - gwiazda bowiem rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. W ostatnich miesiącach jednak prezenterka publikowała na swoim instagramowym profilu liczne ujęcia z ciążowym brzuszkiem, a teraz zaskoczyła nawet filmem z porodówki! O co chodzi?

Na InstaStories Małgorzaty Tomaszewskiej pojawił się film z sali porodowej, na którym mowa m.in. o bólu, który musi znieść kobieta rodząca dziecko.

Wygląda na to, że ciężarna Małgorzata Tomaszewska przygotowuje się już do porodu, chociażby poprzez zapoznawanie się z materiałami dostępnymi w sieci. Co więcej, gwiazda TVP już jakiś czas temu rozpoczęła kompletowanie wyprawki dla córeczki - kupiła m.in. fotelik dziecięcy.

Niestety, w czasie drugiej ciąży Małgorzaty Tomaszewskiej nie ominęły nieprzyjemne dolegliwości zdrowotne. Najpierw skarżyła się na walkę z infekcją, a następnie walczyła z ... czkawką u nienarodzonej jeszcze córeczki!

Czy wiecie, że u płodu też może występować czkawka? Dochodzi do niej wskutek łapczywego połykania przez dziecko płynu owodniowego. My, mamy, odczuwamy czkawkę naszego dziecka jako rytmiczne drgania w dolnych partiach brzucha. To naturalne zjawisko i nie ma powodu do obaw

- edukowała inne kobiety gwiazda TVP.