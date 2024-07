Szampony dla blondynek do włosów naturalnych i farbowanych

Szampon do włosów blond oprócz usuwania zanieczyszczeń ma za zadanie ochronę koloru – zarówno na włosach naturalnych, jak i farbowanych. Pod wpływem słońca naturalny blond szybko matowieje, a farbowany z powodu szybkiego wypłukiwania się pigmentów – żółknie. Dlatego blondynki szczególnie powinny zwracać uwagę na to, by działanie ich szamponu nie pozostawało bez wpływu na kolor włosów i wybierać szampony przeznaczone dla włosów blond.