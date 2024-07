Szałwia ma działanie odkażające, zwalcza stany zapalne i bakterie. Dlatego liść szałwii warto stosować w leczeniu bólu gardła.

Szałwia jest krzewem rosnącym na wysokość około 60 cm. Można ją poznać po zapachu – wydziela charakterystyczny zapach kamfory. Szałwia stosowana jest zarówno w kuchni, jak i w kosmetyce oraz jako lekarstwo. Ma wiele właściwości leczniczych, dawniej stosowana była na problemy z pamięcią oraz na przeziębienie. Dzisiaj jest popularnym ziołem zwalczającym ból oraz stany zapalne gardła.

Składnikiem leczniczym szałwii są jej liście, które zawierają olejki eteryczne, sole mineralne, kwasy organiczne, flawonoidy, saponiny, beta-karoten, oraz witaminy A, C i B1.

Właściwości szałwii

zapobiega nadmiernemu poceniu się;

pomaga załagodzić objawy nerwicy;

poprawia pamięć;

działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie;

zwalcza stany zapalne;

wspomaga trawienie;

pobudza apetyt;

redukuje poziom cukru we krwi;

łagodzi bóle miesiączkowe;

stosowana jako składnik kosmetyków dla cery problematycznej.

Szałwia: lek na ból gardła

Szałwia doskonale radzi sobie z bólem gardła. Ma właściwości odkażające – obecne w szałwii tanina, olejek eteryczny oraz gorycz karnozol zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii pojawiających się np. podczas anginy ropnej. Dodatkowo uzdatniają drogi oddechowe, oczyszczając je ze śluzu.

Płukanka z szałwii wyleczy gardło

Szałwię można dostać w aptece w postaci herbat albo naparów. Można także kupić suszone liście szałwii i zrobić płukankę szałwiową samodzielnie w domu. Dla urozmaicenia oraz wzmocnienia działania lekarstwa, można do szałwii dodać szczyptę suszonego rumianku.

Do przygotowania naparu z szałwii potrzebna jest łyżeczka ususzonych liści szałwii oraz szklanka wrzątku. Liście należy zalać wodą, po czym odstawić na około 15 minut, aby płukanka się zaparzyła. Tak powstałą płukanką należy płukać gardło do pięciu razy dziennie. Jeśli jednak ten sposób nie pomaga, należy bezzwłocznie udać się do lekarza.