Marta Paszkin już wkrótce po raz kolejny zostanie mamą. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" jest w trzeciej ciąży, a maleństwo ma przyjść na świat w połowie lutego. Marta jest aktywna na Instagramie, ale każda dłuższa przerwa w trakcie której nie wrzuca nic do sieci wywołuje pytania, czy już rozpoczął się poród. Teraz żona Pawła Bodziannego zareagowała na wiadomości od internautów i zdradziła, że jeszcze nie urodziła, ale przy okazji zdradziła, jak wyglądał jej pierwszy poród.

Marta i Paweł są jedną z par, które poznały się na planie wielkiego hitu o poszukujących miłości rolnikach. Zakochani doczekali się synka Adasia i razem wychowują również córkę Marty z poprzedniego związku. Kilka miesięcy temu okazało się, że para ponownie zostanie rodzicami. Ostatnio Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wpisem i pokazała efekty pięknej sesji ciążowej.

Wiadomo, że narodziny maleństwa zostały zaplanowane na połowę lutego, ale fani cały czas pytają czy może dziecko już pojawiło się na świecie. Marta uspokaja i wyznaje, że wciąż czeka na poród.

Przy okazji Marta z "Rolnik szuka żony" zabrała głos ws. mitu, który często jest pokazywany w filmach. Żona rolnika zwróciła uwagę na to, że w telewizyjnych produkcjach ciężarne kobiety jadą do szpitala kiedy odejdą im wody płodowe. Marta zdradziła, jak to wyglądało podczas jej pierwszego porodu.

