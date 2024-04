O śmierci Norberta Bajana poinformował warszawski Resort Komedii. To tam często występował aktor i komik, który uwielbiał improwizację. Młody artysta bawił nie tylko na scenie. Widzowie mogli go zobaczyć także w „Dzień dobry TVN”. Bajan zajmował się bawieniem publiczności, a także nauczaniem. Oprócz tego działał na rzecz środowisk LGBT. Prowadził m.in. Korony Równości – galę organizowaną przez Kampanię Przeciw Homofobii. Był znany z lokalnego aktywizmu.

Przedwczesna śmierć Norberta Bajana to szok i ogromny cios, o czym świadczy niezwykle poruszające oświadczenie, które w mediach społecznościowych opublikował Resort Komedii. Przyjaciele komika pożegnali go z wielkim bólem. Możemy wywnioskować, że nic nie zapowiadało tej tragedii.