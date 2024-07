Elementem nowoczesnej diety odchudzającej jest skrobia oporna. Postawiłaś sobie cel – musisz schudnąć. Odstawiłaś więc ziemniaki i produkty zbożowe? Zupełnie niepotrzebnie. Wyniki badań zachęcają do jedzenia skrobi.

Czym jest skrobia?

Skrobia, inaczej krochmal, to biały, pozbawiony smaku wielocukier. W organizmie człowieka substancja ta trawiona jest najpierw na maltodekstrynę (cukier skrobiowy), a później na glukozę.

Właściwości skrobi opornej

Skrobia może zostać strawiona zupełnie bądź tylko częściowo, w zależności od sposobu przyrządzenia. Typ skrobi, który nie jest wchłaniany w jelicie cienkim, określa się mianem „skrobi opornej”, która z kolei dzieli się na cztery formy. Nie jest trawiona, dzięki czemu nie przekształca się w glukozę, lecz wędruje bezpośrednio do jelita grubego.

Zalety skrobi opornej

Skrobia oporna pełni funkcję błonnika pokarmowego, dzięki któremu czujemy się dłużej syci, nie spożywając przy tym większej ilości kalorii. Tym samym jest to idealny składnik produktów dla osób, którym zależy na zrzuceniu zbędnych kilogramów. Badania naukowe potwierdzają prozdrowotne właściwości skrobi opornej.

Kleikowanie skrobi

Aby korzystać w pełni z dobrodziejstw skrobi opornej, trzeba pamiętać o schłodzeniu produktu przed spożyciem. Na diecie redukcyjnej nie należy się więc bać produktów, które zawierają dużą ilość węglowodanów, a jedynie przygotowywać je w niskiej temperaturze. Dla przykładu, jeśli ugotujesz ziemniaki, nie jedz ich od razu. Najpierw włóż je na dobę do lodówki. Po wyjęciu możesz je odgrzać, a nie będą już tak tuczące! To dzięki temu, że skrobia oporna obniża indeks glikemiczny - parametr, który wskazuje, jak szybko po spożyciu określonego pokarmu, wzrasta poziom cukru we krwi.

Produkty zawierające skrobię

Najlepiej wybierać artykuły pełnoziarniste i oczywiście przestudzone, na przykład: ryż brązowy, ziemniaki, makaron ciemny. Wartościowe jest także pieczywo z nieoczyszczonego ziarna. Ponadto, warto spożywać owoce, które nie są przejrzałe, soczewicę, fasolę czy płatki owsiane. Dietetycy zalecają spożycie dwudziestu gramów skrobi dziennie. Najwięcej skrobi (w przeliczeniu na 100 gramów) mają zboża, np.: ryż (75-78), kukurydza (65), owies (61) oraz mąka (65-79). Warto wiedzieć, że niektóre warzywa w ogóle nie zawierają skrobi, np. pomidory, ogórek czy cebula.

Czy węglowodany tuczą?

Stereotypy, że ziemniaki, banany czy chleb tuczą, należy włożyć między bajki. Produty te same w sobie bowiem stanowią wartościowe pożywienie. To od nas zależy, czy wybierzemy produkty z mąki oczyszczonej, czy też wykorzystamy dobroczynne właściwości skrobi opornej. Odpowiednia dieta polega na jak największym zróżnicowaniu spożywanych produktów.