Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" miał to szczęście, że Kornelia okazała się być miłością jego życia. Chociaż przed małżeństwem ominął ich cały etap randkowania, a kilka chwil po pierwszym spotkaniu wzięli ślub, uczestnik postanowił oświadczyć się ukochanej. Jednak sposób, w jaki to zrobił, nie wszystkim przypadł do gustu.

Reklama

Fani gorzko o zaręczynach Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Fani przecierali oczy ze zdumienia. Wielka nowina u Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ulubieńcy widzów z 9. edycji się zaręczyli . Marek opublikował zdjęcia z zaręczyn, a Kornelia nie ukrywa wzruszenia na samo wspomnienie tej chwili:

To był cudny czas dla nas. Myślałam że idziemy na zwykłą sesję walentynkową a Ty przygotowałeś zaręczyny. Jak zawsze potrafisz mnie zaskoczyć - napisała na Instagramie.

Instagram @aleksandrawolska.fotografia Fot. aleksandrawolska.fotografia

Zobacz także: Marta ze "ŚOPW": "Przeczuwam, że będzie dobrze". Można gratulować

Internautom jednak nie do końca spodobał się fakt, że Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaręczyny połączył z reklamą jubilera. W dodatku zakochany uczestnik napisał, że była to niespodzianka dla żony. Patrząc na zdjęcia, widzowie nie wierzyli, że umalowana do zdjęć i pięknie ubrana Kornelia, nie spodziewała się, co zaraz ją spotka:

Kornelia odstawiona i w profesjonalnym makijażu, wnętrza, światła, fotograf, ale tak, to była niespodzianka i o niczym nie wiedziała

Marek jednak od razu to wyjaśnił:

Zobacz także

To miała być sesja walentynkowa :-) stąd taka odstawiona Kornelia

Jego słowa pokrywają się również z tym, co w komentarzu napisała także Kornelia.

MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Zobacz także: Kornelia i Marek ze "ŚOPW" mają, co świętować. Wieści ogłosili z samego rana

Reklama

Mimo tego, że fani cieszą się szczęściem Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywają niezadowolenia ze sposobu, w jaki zdecydowali to ogłosić:

Marku, Kornelio - nie idźcie drogą chamskiej reklamy, bo to się koszmarnie czyta i ogląda. Nie chodzi o to, czy pierścionek za darmo czy nie, niech sobie będzie nawet z dopłatą! Tu o sposób reklamy chodzi... Sami widzicie, że to słabo wypada w odbiorze. Zaręczyn gratuluję - kolejność jest nieistotna, jeśli w grę wchodzą uczucia Wszystkiego dobrego!

Zaręczyłeś się, bo Ci dali pierścionek gratis? Rzeczywiście niecodzienna sytuacja ;)

No i niby fajnie, ale jednak reklama wygrała. Szkoda, bo byłam przekonana, że akurat Wy nie pójdziecie tą drogą

Rzadko cokolwiek komentuje w Internecie, ale trochę słabe, że w poście o zaręczynach mało o narzeczonej... a dużo o salonie jubilerskim

Ale to smutne że nawet zaręczyny są reklamą

MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News