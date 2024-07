W przypadku skoliozy kręgosłup układa się w literę S. Najczęstszym rodzajem schorzenia jest skolioza piersiowa lub krzyżowa. Lordoza to przesadne wygięcie pleców w odcinku lędźwiowym do przodu. To zaburzenie jest skutkiem innych chorób, takich jak krzywica, zanik mięśni czy karłowatość. Kifoza natomiast polega na wygięciu odcinka piersiowego do tyłu. Schorzenie powstaje na skutek osteoporozy, artretyzmu czy dystrofii mięśniowej.

W związku z siedzącym trybem życia i brakiem aktywności rozwijają się wady postawy. Popularne schorzenia kręgosłupa to dyskopatia, kifoza, lordoza, kręgozmyk czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

Czym jest skolioza?

Skolioza to skrzywienie trójpłaszczyznowe pleców. Podobnie jak dyskopatia, jest to stan zwyrodnieniowy kręgosłupa. Skolioza występuje w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poziomej. Osoba z tym schorzeniem ma kręgosłup w kształcie litery S. Choroba dzieli się na skoliozę lewostronną i prawostronną. W najczęstszym przypadku schorzenie rozwija się w środkowej i górnej części pleców. Skolioza objawia się:

wystającymi łopatkami,

garbem znajdującym się w jednej części pleców,

nierówną wysokością bioder,

zaburzoną równowagą w napięciu mięśni,

niesymetrycznością wcięcia talii.

Jak powstaje skolioza?

W młodym wieku w kręgosłupie dziecka może powstać wygięcie boczne (pierwotne), którego pochodzenie nie jest określone. Gdy osoba nie wykonuje regularnych ćwiczeń i niewłaściwie siedzi, to prowadzi to do zwyrodnienia stawów międzykręgowych, które skutkują bólami kręgosłupa i powikłaniami neurologicznymi. W niektórych przypadkach powstawanie skoliozy jest skutkiem przebytych chorób (np. polio) lub urazów pleców.

Czym jest lordoza?

Lordoza pogłębiona jest schorzeniem pleców, które objawia się przesadnym wygięciem dolnej partii kręgosłupa do przodu. W przypadku tego schorzenia brzuch jest nadmiernie wypięty, a pośladki są bardziej uwidocznione. Lordoza objawia się też bólem w dolnych partiach pleców oraz problemami w oddawaniu stolca i moczu.

Przyczyny powstawania lordozy

Lordoza często powstaje na skutek skrzywionej postawy ciała. Brak ruchu i częste siedzenie również powodują skrzywienie dolnych partii pleców. Niekiedy lordoza jest skutkiem innych wad kręgosłupa, (np. kifozy) lub urazów, takich jak zwichnięcie biodra. Również inne schorzenia przyczyniają się do rozwoju choroby, m.in.:

krzywica,

zanik mięśni,

choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,

karłowatość,

rwa kulszowa,

gruźlica.

Czym jest kifoza?

Kifoza (okrągłe plecy, hiperkifoza) jest schorzeniem kręgosłupa, które polega na nadmiernym wygięciu pleców w części piersiowej i krzyżowej. Dodatkowo głowa chorego jest przesadnie wysunięta do przodu, a klatka piersiowa ulega spłaszczeniu. Jest to postępujące zwyrodnienie, które występuje najczęściej u dzieci. Wszyscy mają wysunięte plecy do tyłu w części środkowej, więc lekka forma kifozy nie jest groźna. Ciężkie przypadki choroby powodują niewydolność płuc, zaburzenie pracy nerwów i narządów wewnętrznych.

Jak powstaje kifoza?

Główną przyczyną powstawania kifozy jest długotrwałe przyjmowanie pochylonej pozycji. Często choroba jest powodowana przez inne schorzenia kręgosłupa, takie jak skolioza czy lordoza. Pogłębiony stan schorzenia rozwija się też za sprawą osteoporozy, artretyzmu lub dystrofii mięśniowej. Dzieci cierpiące na kifozę zwykle wcześniej przebyły chorobę Scheuermanna, która cechuje się obumieraniem określonych kości.