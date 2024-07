Schab z żurawiną wydaje się być luksusowym daniem. Wygląda bardzo efektownie, równie dobrze smakuje. Tak naprawdę nie wymaga wielu składników, a jego przygotowanie jest banalnie proste.

Na przygotowanie schabu z żurawiną lepiej zarezerwować sobie dwa dni, ponieważ dobrze, by mięso mogło przez całą noc marynować się i przechodzić żurawinowym aromatem. Możesz na przykład przygotować je w sobotę wieczorem, by na drugi dzień tylko wstawić do piekarnika i zaserwować gościom prawdziwie odświętny niedzielny obiad.

Składniki:

- 1,5 kg schabu w całości,

- 0,5 szklanki białego wina,

- 0,5 opakowania suszonej żurawiny,

- 2 ząbki czosnku,

- 1 łyżka majeranku,

sól, pieprz, oliwa.

Czas przygotowania: 120 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

1. W umytym i osuszonym mięsie na środku zrób długim nożem nacięcie przez całą jego długość.

2. Wypełnij ciasno otwór żurawiną na całą długość.

3. Nasmaruj z zewnątrz mięso oliwą, sprasowanym czosnkiem, posyp solą i pieprzem.

4. Resztę żurawiny drobno posiekaj, wymieszaj z majerankiem i obtocz w tym schab.

5. Wstaw mięso do lodówki (najlepiej na całą noc).

6. Po wyjęciu mięsa – rozgrzej piekarnik do 160 stopni.

7. Włóż schab do rękawa do pieczenia, przełóż do naczynia żaroodpornego i polej winem.

8. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 1,5 godziny.

Schab możesz ustawić na stole w całości lub pokroić na plastry i dodatkowo polać sosem żurawinowym.

Schab z żurawiną możesz przygotować także w wersji rolady:

Składniki:

1,5 kg schabu wieprzowego bez kości,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki musztardy,

2 łyżki tartego chrzanu,

30 dag suszonej żurawiny,

50 dag wędzonego boczku,

sól, pieprz

Czas przygotowania: 120 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

1. Rozkrój schab na prostokątny płat mięsa.

2. Mięso posól, posyp pieprzem z obu stron.

3. Z wierzchu posmaruj musztardą, tartym chrzanem, przeciśniętym przez praskę czosnkiem.

4. Boczek pokrój na plastry i podsmaż na patelni. Ułóż na mięsie.

5. Rozłóż na mięsie i boczku żurawinę.

6. Zwiń mięso jak roladę, ciasno zasznuruj dratwą.

7. Podsmaż roladę na patelni na niewielkiej ilości oliwy.

8. Podsmażoną roladę piecz przez godzinę w piekarniku w 160 stopniach.

Smacznego!