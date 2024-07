Preparaty lecznicze z żurawiny pomagają w leczeniu infekcji dróg moczowych oraz wrzodów żołądka, wzmacniają także odporność i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się organizmu. Z owoców można przyrządzić produkty lecznicze, takie jak nalewka, sok oraz napar.

Między innymi ze względu na swoje silne właściwości antyoksydacyjne żurawina uznawana jest za tzw. „super food”, czyli naturalną żywność wyjątkowo bogatą w substancje o korzystnym wpływie na zdrowie.

Lecznicze właściwości żurawiny

Duża ilość proantocyjanidów w owocach żurawiny zapobiega przyleganiu bakterii wywołujących infekcje do ścian narządów układu moczowego, np. pęcherza. W badaniach udowodniono, że wyciąg z żurawiny pomaga w zwalczaniu infekcji układu moczowego, które pojawiają się często u kobiet po operacjach ginekologicznych. Żurawina ma ponadto właściwości probiotyczne, wspomaga tworzenie się korzystnej mikroflory bakteryjnej w organizmie. Dobre bakterie wzmacniają odporność organizmu i zapobiegają nawrotom zakażeń bakteryjnych.

Proantocyjanidy, zapobiegają również przyleganiu bakterii do zębów i dziąseł, dzięki czemu żurawina ma korzystny wpływ na zdrowie jamy ustnej. Chroni przed próchnicą oraz chorobami dziąseł i przyzębia, np. paradontozą.

Owoce żurawiny zawierają polifenole, które zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy, nadciśnienia i innych chorób układu krążenia. Ponadto spowalniają rozwój nowotworów prostaty, wątroby, piersi, jajników i odbytnicy. Żurawina ma dużo witaminy C oraz witaminy E, przeciwutleniaczy, które wzmacniają odporność i chronią przed przedwczesnym starzeniem się organizmu. Żurawina stosowana jest także w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Żurawinę najlepiej spożywać na surowo, ponieważ wtedy najpełniej można skorzystać z jej właściwości zdrowotnych. Jej kwaśny, cierpki smak może być jednak dla wielu osób trudny do zniesienia. Można ją też mrozić lub suszyć.

Jak ususzyć żurawinę

Do suszenia używa się elektrycznej suszarki do owoców i warzyw lub piekarnika. Owoce żurawiny należy wcześniej umyć, dokładnie osuszyć i wysypać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, luźno rozsypując. Najlepiej suszyć je w temp. 50 stopni Celsjusza przy lekko uchylonych drzwiach piekarnika. Co 15 minut warto poprzesuwać owoce drewnianą łyżką lub wyjmować blachę z piekarnika i delikatnie nią potrząsać. Po ok. 90 minutach owoce powinny być ususzone. Suszoną żurawinę należy pozostawić do ostygnięcia, a następnie przesypać do papierowej torebki lub do słoika z podziurawionym wieczkiem. Można je przechowywać nawet przez cały rok.

Nalewka lecznicza z żurawiny

Picie nalewki z żurawiny może wzmocnić odporność na wirusy i bakterie powodujące grypę i przeziębienie. Warto pić ją jednak w ilościach nie większych niż 3-4 kieliszki tygodniowo.

Składniki:

1 kg żurawiny,

0,5 l wódki,

2 szklanki cukru.

Sposób przygotowania:

Umyj i dobrze osusz owoce żurawiny, np. na papierowym ręczniku.

Zamroź owoce i rozmroź je po 24 godzinach. Mrożenie żurawiny pomaga zniwelować jej gorzki smak.

Wsyp żurawinę do słoja o pojemności ok. 3 l i rozgnieć, żeby puściła sok.

Zalej owoce wódką i odstaw na 2-3 tygodnie.

Po tym czasie odlej wódkę z sokiem do butelki, a owoce odcedź i włóż z powrotem do słoja.

Zasyp owoce cukrem, zamieszaj i odstaw na 3 tygodnie.

Po tym czasie odcedź sok z owoców, np. przez sito, i połącz go z wódką, która została wcześniej odlana od owoców. Owoce można wyrzucić.

Zamieszaj i odstaw nalewkę na tydzień lub dwa w ciemne miejsce.

Leczniczy sok z żurawiny

Sok z żurawiny kupowany w sklepach jest dosyć drogi, litr kosztuje na ogół ok. 30 zł. Wszystkie właściwości zdrowotne owoców są w nim jednak skondensowane, dlatego z leczniczego punktu widzenia jest on najbardziej korzystną postacią żurawiny. Można jednak zrobić go w domu przy pomocy sokowirówki lub blendera. Owoce (świeże lub rozmrożone) należy zblendować i odcisnąć przez gazę lub odcedzić przez sito. Sok przechowuje się w lodówce nie dłużej niż przez tydzień. Warto go pić w niewielkich dawkach, np. jeden kieliszek o pojemności 25 ml, raz dziennie, po posiłku. Można stosować go w leczeniu chorób układu moczowego lub dla wzmocnienia organizmu. U osób, cierpiących z powodu wrzodów żołądka, bardziej wskazany jest, łagodniejszy od soku, napar z suszonej żurawiny.

Napar z suszonej żurawiny do picia i płukania jamy ustnej

Do przygotowania naparu z żurawiny potrzebne są 2 łyżki suszonych owoców. Należy zalać je szklanką wrzątku i pozostawić na 20 minut pod przykryciem. Przy chorobach żołądka można wypijać 1 lub 2 kubki naparu dziennie, ok. 2 godziny po posiłkach.

Do płukania ust warto przygotować napar z mniejszej ilości wody, np. zalać 2 łyżki owoców 100 mililitrami wrzątku.