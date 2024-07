Trwają castingi do nowego show Polsatu pod nazwą "Temptation Island" - będzie to kolejne randkowe show, zarówno dla singli szukających miłości, jak i par. Według informacji program trafi na antenę już jesienią 2023 roku. Choć nieznane są jeszcze dokładne zasady show, wiadomo już, kto je poprowadzi. To naprawdę spore zaskoczenie.

Michał Figurski gwiazdą randkowego show Polsatu

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się o nowym programie randkowym, który szykuje Polsat. Będzie to "Temptation Island" - randkowe show dla osób szukających miłości oraz par, które chcą sprawdzić prawdziwość swoich uczuć.

W reality-show „Temptation Island” bierze udział kilka par. Trafią one na tytułową „wyspę pokus”, aby poddać próbie swój związek. Na miejscu zostają rozdzieleni. Kobiety trafiają do jednej luksusowej willi, a mężczyźni do drugiej. Do kobiet dołączają single, a do mężczyzn - singielki. Co kilka dni każdy z uczestników będących w związku ogląda nagrania swojego partnera. Może sprawdzić, czy są im wierni, czy może ulegli pokusie. Na koniec programu każda z osób musi zdecydować, czy pozostaje w dotychczasowym związku, rozpoczyna nowy, czy odchodzi z programu bez partnera - poinformował portal Wirtualnemedia.pl.

Portal wirtualnemedia.pl podaje, że prowadzącym show został... Michał Figurski, dziennikarz i prezenter związany m.in. z "Antyradio"!

Michał Figurski ma na swoim koncie kilka programów, które prowadził w grupie Polsatu - m.in. "Jazdę Figurową" w Czwórce. Współtworzył audycje dla takich rozgłośni jak RMF FM czy Eska Rock czy Radio Zet. W październiku 2022 roku został managerem kreatywnym Radia Zet.

W maju 2023 roku dziennikarz skończył 50 lat.

Tak Polsat zachęca do wzięcia udziału w castingach do "Temptation Island". Będziecie oglądać program? Na razie nie wiadomo, czy program pojawi się w tym samym paśmie co "Love Island" (tu również trwają castingi do ósmej edycji programu) - ostatnia edycja show była pokazywana w TV 4.

