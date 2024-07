Wiara we własne możliwości, pewność siebie, to tylko kilka cech, które gwarantują nam dobre samopoczucie i wykorzystywanie swojego potencjału w pełni. Czy można się nauczyć myśleć pozytywnie? Oczywiście!

Reklama

Pozytywne ćwiczenie

Każdy z nas używa autosugestii, jednak w większości przypadków jest to działanie na własną niekorzyść. Codziennie mówimy sobie wiele niedobrych rzeczy, karcąc się, wyśmiewając, wytykając błędy. Spróbuj powiedzieć sobie każdego dnia coś miłego. Rób to systematycznie. Pamiętaj, że twoja podświadomość zapisuje wszystkie myśli, spostrzeżenia, i jeśli będziesz wystarczająco długo powtarzać sobie, że nic nie potrafisz z czasem sama w to uwierzysz.

Wypowiadanie pozytywnych formuł w stanie psychicznego odprężenia, wzmacnia ich działanie. Pamiętaj, aby wyobrażać sobie jak najbardziej konkretne zachowanie i skoncentruj się na tym, co mówisz: np. mów sobie „jestem pewna siebie”, „poradzę sobie z takim a takim zadaniem”.

Wizualizacja – wyobraź sobie, że jesteś na łące

Pozytywna wizualizacja – można ją łączyć z autosugestią – jest to zatapianie się w przyjemnych dla nas obrazach (np. na pięknej plaży, w górach). To stan odpoczynku i relaksacji. Gdy jesteś w sytuacji, która cię stresuje, albo po prostu chcesz się wyciszyć, usiądź lub połóż się wygodnie, zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, które szczególnie lubisz, oddychaj spokojnie, rozglądaj się, dotykaj, spaceruj, przenieś się tam. Taka wizualizacja może trwać tyle, ile potrzebujesz – jedyne, co cię ogranicza, to twoja wyobraźnia. Zobaczysz, jak szybko ta metoda rozluźni cię, jak sprawnie powrócisz do rzeczywistości i twoje myślenie będzie pozytywne. To jak śnienie na jawie. Spróbuj – to prosty sposób, który może przynieść ci wiele korzyści.

Zobacz także

Relaksacja – pozwól sobie na spokój

Opanowanie techniki relaksacji, może nam pomóc każdego dnia w przezwyciężaniu trudnych, stresujących sytuacji. Stan odprężenia pozwala lepiej znieść przykre zdarzenia, pokonać strach czy po prostu usunąć znużenie. Regularne ćwiczenia relaksacyjne sprzyjają pogłębieniu świadomości, przemiany negatywnych myśli w pozytywne oraz utrzymaniu wewnętrznej równowagi i spokoju.

Pamiętaj, że na życie ogromny wpływ mają też ludzie jakimi się otaczamy, jeżeli lubią narzekać – nie pozostajemy wobec tego obojętni, do podświadomości przedostają się komunikaty, które mogą zaburzać pozytywne obrazy. Dlatego w miarę możliwości staraj się unikać takich ludzi.

Reklama

Zadbaj o siebie, wysypiaj się, pamiętaj o właściwym odżywianiu, bo to, co jemy ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie. Ćwicz, w myśl zasady, że w zdrowym ciele zdrowy duch, pozwalaj sobie małe i duże przyjemności i uśmiechaj się! To nic nie kosztuje – możesz dużo zyskać nie tracąc niczego.