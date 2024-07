Wybierając nosidełko dla dziecka, powinno się przede wszystkim uwzględnić bezpieczeństwo malucha. Noworodki nie potrafią jeszcze samodzielnie utrzymać głowy, dlatego najlepszą dla nich jest pozycja leżąca, którą zapewnia, np. nosidełko gondola. Od 4. miesiąca życia maluch nie potrzebuje już wsparcia główki, dlatego w tym okresie sprawdzają się nosidełka klasyczne umożliwiające noszenie w pozycji siedzącej lub wpółleżącej. Maluchy od 8. miesiąca można przenosić na plecach lub biodrze za pomocą, np. nosidełka miękkiego.

Odpowiednie nosidełko dla dziecka będzie posiadać certyfikaty, np. PN-EN 13209-2, które oznaczają europejską normą bezpieczeństwa. Z kolei ÖKO-TEX STANDARD 100 świadczy o trwałości materiału.

Nosidełko dla noworodka – gondola montowana w wózku lub kupowana oddzielnie

Nosidełka typu gondola montowane są zazwyczaj w wózku - można je wyjmować lub kupić oddzielnie. Modele, które zapewniają pozycję leżącą najlepiej sprawdzają się u noworodków i dzieci do 3. miesiąca życia, które nie potrafią jeszcze same utrzymać głowy. Gondole przeznaczone są do przenoszenia dziecka raczej na krótkie dystanse, np. z samochodu do domu. Mogą być sztywne (często są wyjmowanym elementem wózka) lub miękkie - podobne do usztywnianego śpiwora z uchwytami

Nosidełko dla niemowlaka do samochodu

Podczas jazdy z niemowlakiem autem konieczny jest fotelik samochodowy. Dobiera się go odpowiednio do wagi, wzrostu oraz wieku malucha. Nosidełka samochodowe w postaci fotelików zaliczane są do grupy 0+ i montowane są tyłem do kierunku jazdy. Wybierając je, należy zwrócić uwagę na testy zderzeniowe (oceniane w skali od 1 do 5 – uznawane za najbardziej bezpieczne) oraz rozmiar, który musi pasować do samochodu.

Nosidełko klasyczne z szelkami i lekko usztywnianym koszem

Klasyczne nosidełka przeznaczone są do noszenia dziecka przy ciele, twarzą do rodzica w pozycji siedzącej, tzw. „żabki”. Tego typu modele posiadają szelki oraz usztywniany, ergonomiczny koszyk. Z reguły wszystkie klasyczne nosidełka posiadają specjalny pas biodrowy, dzięki czemu ciężar rozkłada się równomiernie, z dbałością o kręgosłup rodzica. Modele z podparciem główki sprawdzają się od 3. miesiąca życia. Od 4. miesiąca niemowlę nie potrzebuje już usztywnienia pod głową.

Nosidełko ergonomiczne miękkie i turystyczne

Od 7-8 miesiąca życia dzieci można nosić w nosidełkach turystycznych, miękkich lub niektórych modelach klasycznych. Maluch w tym wieku potrafi już samodzielnie siedzieć i można go przenosić na plecach, i zabierać na dłuższe wyprawy. Nosidełka turystyczne przypominają plecak. Kosz jest usztywniony specjalnym stelażem, a samo nosidło ma osłony chroniące przez deszczem lub słońcem. Nosidełka ergonomiczne, czyli miękkie, występują w postaci specjalnych chust do noszenia dzieci. Tego typu modele dopasowują się do kształtu ciała i pozwalają nosić dziecko twarzą do rodzica, na plecach rodzica oraz biodrze.

