Przewożenie dzieci w samochodzie wymaga korzystania z fotelika samochodowego. Jest on obowiązkowy dla dzieci, które mają mniej niż 150 cm wzrostu. Właściwie wybrany i zamontowany fotelik umożliwia prawidłowe przypięcie dziecka pasami, co zabezpieczy je przed skutkami gwałtownego hamowania lub innych nagłych manewrów.

Zaleca się, aby dziecko przynajmniej do 2. roku życia jeździło w foteliku ustawionym tyłem do kierunku jazdy. Zapobiega to uszkodzeniu kręgu szyjnego pod wpływem nagłego hamowania.

Homologacja ECE R44 i norma i-Size

Przed zakupem fotelika samochodowego dla dziecka należy upewnić się, że ma on europejski certyfikat bezpieczeństwa, czyli homologację ECE R44. Na ogół świadczy o tym pomarańczowo-biała naklejka znajdująca się pod siedzeniem fotelika. Ważne jest, aby dwiema ostatnimi cyframi numeru homologacji były cyfry „03” lub „04”. Jeśli są to cyfry „01” i „02”, fotelik nie nadaje się do użytku, ponieważ jest przestarzały. Na tej naklejce znajduje się także informacja o wadze dziecka, które może być przewożone w danym foteliku.

W sprzedaży są również foteliki zgodne z najnowszą normą bezpieczeństwa, i-Size. Mają one czarno-biały znaczek przedstawiający dziecko w foteliku w kwadratowej ramce. Standard ten zapewnia dziecku jeszcze większe bezpieczeństwo. Tak oznaczone foteliki można ponadto montować w samochodach z systemem ISOFIX, który umożliwia szybkie i stabilne zamontowanie fotelika, bez użycia pasów (nie oznacza to jednak, że nie trzeba ich potem zapinać).

Wyniki testów zderzeniowych

Zanim kupi się fotelik samochodowy, dobrze jest zapoznać się również z wynikami testów zderzeniowych (tzw. crash testów). Podczas nich oceniane jest to, w jakim stopniu dany model fotelika zabezpiecza ciało dziecka przed uszkodzeniem wskutek wypadku samochodowego. Testy zderzeniowe prowadzone są przez niezależne organizacje i kluby samochodowe, np. niemiecki Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) oraz holenderski Automobil Motorrad Touring Club Reisen Touristik (ÖAMTC). Aktualne wyniki testów można znaleźć w internecie. Najlepiej jest wybrać takie siedzisko, które w kilku niezależnych testach uzyskało wysokie oceny, przynajmniej 3.

Fotelik właściwy dla wagi dziecka

Niezwykle ważne jest także to, aby fotelik był dopasowany do wagi i wzrostu dziecka. Dostępnych jest 5 grup fotelików:

0 dla noworodków i niemowląt o wadzie niższej niż 10 kg,

0+ dla niemowląt ważących mniej niż 13 kg,

ważących mniej niż 13 kg, I dla niemowląt, które ważą od 9 do 18 kg,

II dla dzieci, które ważą 15-25 kg,

III dla dzieci, które ważą 22-36 kg.

Górna krawędź oparcia fotelika powinna znajdować się nad głową dziecka. Jeśli głowa zaczyna wystawać ponad tę krawędź, należy go wymienić na większy.