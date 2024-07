Miesiące letnie to czas kiedy pierwszy spacer z noworodkiem, nie przysparza większych problemów w kwestii ubioru. Sytuacja komplikuje się, gdy na dworze jest zimno a nasze maleństwo jest wcześniakiem. Wówczas bardzo ważne jest, aby zabezpieczyć mały organizm przed wychłodzeniem.

Reklama

Hartowanie przed pierwszym spacerem – werandowanie noworodka

Aby dziecko stopniowo przyzwyczajało się do chłodniejszych temperatur i świeżego powietrza, już po urodzeniu wskazane jest, aby przez około 5 minut dziecko przebywało na balkonie lub przy otwartym oknie, z każdym dniem zwiększamy czas o kolejne 5 minut. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest zbliżona do tej w pomieszczeniu nie ma potrzeby dodatkowego ubierania niemowlęcia. Wówczas można też pominąć etap werandowania i od razu zabrać dziecko na spacer. W zimie, gdy temperatura spada poniżej zera podczas ubierania dziecka trzymamy się zasady – jedna warstwa więcej niż dorośli. Oznacza to, że jeżeli mamy na sobie t-shirt, bluzę i kurtkę, dziecku zakładamy śpioszki, kaftanik, kombinezon, czapeczkę i w razie potrzeby przykrywamy kocykiem. W celu sprawdzenia czy maluchowi nie jest za zimno, albo czy się nie przegrzał wystarczy sprawdzić ręką jego kark, jeżeli jest spocony zdejmujemy jedną warstwę jeżeli chłodny dodajemy.

Jak długo powinien trwać pierwszy spacer z noworodkiem?

Podczas spaceru noworodek będzie zapewne spał. W związku z tym, jego ruchy będą znacznie ograniczone. Termoregulacja ciała nie jest jeszcze ustabilizowana, dlatego bardzo łatwo o wychłodzenie organizmu. Pamiętajmy, że wcześniaki wychładzają się szczególnie szybko. Po okresie werandowania możemy wyjść z dzieckiem na spacer pod warunkiem, że temperatura na zewnątrz nie przekracza -5 stopni Celsjusza i nie wieje silny wiatr. Latem jeżeli temperatura na zewnątrz jest niższa niż w domu lub wieje wiatr miejmy zawsze pod ręką kocyk. Pierwszy spacer może trwać tyle, co najdłuższe werandowanie. W cieplejsze dni możemy przebywać z dzieckiem na dworze nawet 2-3 godziny. Maleństwo z pewnością będzie spało, ponieważ niemowlęta szczególnie szybko zasypiają na świeżym powietrzu, dlatego warto wziąć ze sobą książkę lub wybrać się na małe zakupy. Pamiętajmy, aby wychodzić na spacer, gdy dziecko jest najedzone.

Reklama