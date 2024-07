Gdy trawienie nie przebiega właściwie albo gdy posiłki spożywane są zbyt szybko, powoduje to powstawanie wzdęć. Dolegliwość ta jest uciążliwa i powoduje ból brzucha, dlatego warto zbadać, co ją powoduje.

Reklama

Nieprawidłowa dieta w celiakii powoduje wzdęcia

Jeśli organizm nie toleruje glutenu, to w celu uniknięcia objawów tej nietolerancji należy przestrzegać odpowiedniej diety. Oprócz wzdęć celiakia powoduje wiatry, a także przelewanie w brzuchu. Gluten to białko, które znajduje się w ziarnach zbóż – pszenicy, życie, jęczmieniu i w owsie. Dlatego dieta przy tym schorzeniu jest bardzo restrykcyjna, przy wyborze produktów należy dokładnie czytać etykiety, na których są informacje o zawartości glutenu.

Mleko może być przyczyną wzdęć

Także brak enzymu umożliwiającego trawienie mleka powoduje bardzo bolesne wzdęcia. Laktaza – enzym trawienny – odpowiada za trawienie cukru zawartego w mleku, czyli laktozy. Brak laktazy objawia się nie tylko wzdęciami, po spożyciu mleka występują też biegunki, kolki, bóle brzucha, gazy, nudności, a czasem nawet wymioty.

Wzdęcia z powodu nieprawidłowego trawienia

Enzymy produkowane w trzustce są niezbędne do właściwego strawienia pokarmu, dlatego ich niedobór zaburza przemianę materii i powoduje m.in. wzdęcia. Enzymy z trzustki trafiają do dwunastnicy i tam uczestniczą w trawieniu, rozbijając białka, tłuszcze i węglowodany. Gdy ich brak albo jest ich zbyt mało, niestrawiony pokarm fermentuje. W tym procesie wydzielają się gazy i kumulują w jelitach, co powoduje wzdęcia. Często niedobór enzymów trzustkowych jest skutkiem zapalenia trzustki albo mukowiscydozy.

Ciężkostrawne potrawy a wzdęcia

Wzdęcia wywołuje jedzenie dań tłustych, szczególnie zaś z tłustego mięsa. Gazy gromadzą się w jelitach, ponieważ organizm czasem nie jest w stanie strawić dużych ilości białka i tłuszczów. Wzdymające są też warzywa strączkowe i kapusta. Tym bardziej, jeśli w potrawie poza np. fasolą znajduje się dużo tłuszczu. Takie połączenie sprawia, że układ pokarmowy jest nadmiernie obciążony i przyspiesza trawienie. Skutkiem ubocznym jest powstawanie i zaleganie dużej ilości gazów fermentacyjnych w jelitach, a więc wzdęcia.

Zobacz także

Sposób jedzenia również może powodować wzdęcia

Aby uniknąć wzdęć, powinno się jeść często i w mniejszych ilościach. Taki system żywienia jest korzystny dla układu pokarmowego i ogranicza ryzyko wystąpienia dolegliwości z jego strony, m.in. wzdęć. Posiłki powinny być spożywane powoli, a każdy kęs dokładnie przeżuwany.

Ponadto podczas posiłku należy się skupić na jedzeniu, a nie na gazecie, telewizji czy rozmowach. Podczas dyskusji w trakcie posiłku wraz z jedzeniem do żołądka dostaje się powietrze, które może powodować wzdęcia. Jeśli ma się tendencję do wzdęć, nie powinno się popijać jedzenia gazowanymi napojami. Wzdęcia powoduje też powietrze, które dostało się do brzucha np. podczas energicznego mówienia.