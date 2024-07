Wersow w rozmowie z Party.pl opowiedziała, jak wspomina czas, gdy była w ciąży. Początkowo starała się to ukryć, a gdy internauci zaczęli się domyślać, w końcu potwierdziła wieści. Pierwszy raz pokazała ciążowy brzuszek w przepięknym teledysku do piosenki "Ten jeden moment", którego tekst skierowany był do małej Majusi. W rozmowie z nami przyznała, że nie pójdzie śladami innych mam, mówiąc, że "cieszyła się z tej ciąży". Dlaczego?

Reklama

Wersow wspomina ciążę

Niedawno Wersow zdradziła, dlaczego Friza nie było przy porodzie. Temat cięży Weroniki Sowy przez kilka ostatnich miesięcy był poruszany przez wszystkie media w Polsce. Wersow chętnie dzieliła się w sieci, jak przeżywa ten czas. Teraz po narodzinach córeczki mówi wprost:

Nie powiem, że jak niektóre mamy, że cieszyłam się z tej ciąży, żeby trwała jak najdłużej. Ja się z niej cieszyłam ale chciałam, żeby się skończyła.

Dlaczego? To co powiedziała, wzrusza. Zobaczcie nasz wywiad z Wersow.

Reklama

Zobacz także: Wersow o ślubie z Frizem: "Na pewno będzie pompa"