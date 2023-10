Czytelnicy Party.pl pokochali "Szybkie strzały" z polskimi gwiazdami. Formuła wywiadu jest banalnie prosta - znani i lubiani muszą bez zastanowienia odpowiedzieć na kilka pytań, często trudnych. W ogniu pytań znalazła się teraz Sandra Kubicka, która zdradziła m.in. to, co chciałaby teraz dostać w prezencie oraz po czym ma... traumę!

Co Sandra Kubicka zrobiłaby, gdyby nie miała pieniędzy na koncie? W przeciwieństwie do Małgorzaty Rozenek, modelka i prezenterka narzekałaby na brak wolności:

Tak, kojarzą mi się z wolnością. Możesz w życiu robić to co chcesz, na co masz ochotę i nie stresować się - mówi Kubicka.