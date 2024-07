Do pierogów można używać różnych rodzajów mąki i przypraw, a zamiast farszu ziemniaczanego do klasycznych ruskich, wykorzystać gotowanego kalafiora. Zielone ciasto na pierogi uzyskuje się, dodając do niego zmiksowane liście szpinaku.

Reklama

Krągłe poduszeczki z ciasta w kształcie pierogów wypełniaj różnymi nadzieniami – słodkimi oraz słonymi. Podawaj je prosto z wody, smaż na patelni, dodawaj do nich sosy i zapiekaj w piekarniku, a nigdy nie znudzą się twojej rodzinie.

Przepis na zielone pierogi szpinakowe z suszonymi pomidorami

Rada: do przygotowania farszu do zielonych pierogów możesz wykorzystać ziemniaki z obiadu z poprzedniego dnia. Ugniecione tłuczkiem z serami, suszonymi pomidorami i oliwkami wystarczy mocno przyprawić i nadzienie do pierogów gotowe.

Zobacz także

Składniki na ciasto (na 6 porcji):

250 gramów posiekanych liści szpinaku,

pół kilograma mąki pszennej + odrobina do podsypania na blat,

1 całe jajko,

3 łyżki oleju,

odrobina soli,

szczypta świeżo zmielonego pieprzu,

1 łyżeczka czosnku granulowanego.

Składniki na farsz:

3 rozgniecione ziemniaki (upieczone wcześniej w piekarniku w mundurkach lub ugotowane),

250 gramów zmielonego twarogu,

250 gramów sera feta lub ricotta,

pół słoika pomidorów suszonych w oleju,

1 garść czarnych wydrylowanych oliwek pokrojonych w plasterki,

1 łyżeczka ziół prowansalskich,

1 żółtko,

odrobina soli i pieprzu.

Czas przygotowania: około godziny

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania farszu:

1. W dużej misce połącz ziemniaki, rozdrobnione sery, suszone pomidory, oliwki, zioła prowansalskie, żółtko, szczyptę soli i pieprzu.

2. Dokładnie wymieszaj składniki farszu, najlepiej dłońmi.

Sposób przygotowania ciasta:

1. Zmiksuj liście szpinaku z odrobiną wody na gładką papkę.

2. Na stolnicę lub duży blat przesiej przez sitko mąkę, dodaj całe jajko, olej i przyprawy i zagniataj przez kilka minut na elastyczne ciasto. Możesz dolać odrobinę ciepłej wody.

3. Ciasto na pierogi uformuj w kulę i po przykryciu ściereczką odstaw na około pół godziny.

4. Podziel je na kilka mniejszych części i podsypując blat lub stolnicę mąką, cienko rozwałkuj.

5. Wycinaj kółka szklanką i wykorzystuj pozostałe okrawki ciasta do kolejnych pierogów.

6. Na każde z kółek nakładaj po odrobinie farszu i sklejaj pierogi dłońmi.

7. Gotuj je w osolonym wrzątku z dodatkiem oleju na niewielkim ogniu przez około 4 minuty po ich wypłynięciu na powierzchnię wody.

8. Zielone pierogi podawaj prosto z wody, polane masłem i udekorowane listkami bazylii w towarzystwie sałatki z chrupiących warzyw z ziołowym dressingiem.

Smacznego!

Przepis na pełnoziarniste pierogi ruskie z kalafiorem

Klasyczne ruskie pierogi możesz zmodyfikować, używając zamiast ziemniaków kalafiorowego puree. Przypraw je na ostro, aby nie było zbyt mdłe.

Składniki (na 6 porcji):

pół kilo mąki pszennej pełnoziarnistej + odrobina do podsypania na blat,

350 mililitrów ciepłej wody,

1 łyżka oliwy,

1 duży kalafior,

ćwierć kilograma chudego sera (twaróg lub feta light),

pół łyżeczki wędzonej papryki w proszku ,

, pół łyżeczki ostrej papryki,

sól i pieprz.

Czas przygotowania: około 45 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

1. Kalafiora umyj, osusz, podziel na różyczki i gotuj w osolonym wrzątku przez 15 minut.

2. W dużej misce rozdrobnij kalafiora widelcem, dodaj pokruszony ser, sproszkowaną paprykę, odrobinę soli i pieprzu i wymieszaj.

3. Na stolnicy rozsyp mąkę i powoli dodając ciepłą wodę, mieszaj.

4. Dolej oliwę i zagniataj na gładkie ciasto.

5. Rozwałkuj ciasto na około 3 milimetry i szklanką wycinaj koła.

6. Nakładaj łyżką farsz i zlepiaj pierogi.

7. Gotuj je w osolonym wrzątku po kilka minut od wypłynięcia na powierzchnię wody i odcedź.

8. Podsmaż je na złoto z obu stron na odrobinie oliwy i podawaj gorące z zielonym pesto i surówką.

Smacznego!