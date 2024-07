Placki ziemniaczane z sosem są inspirowane plackami po węgiersku z gulaszem. U nas ta tradycyjna potrawa z ziemniaków podawana jest najczęściej z kwaśną śmietaną lub cukrem, choć w niektórych regionach Polski wariant z sosem – pieczarkowym, pomidorowym czy śmietanowym – jest równie popularny. Za smak placków odpowiada przede wszystkim ciasto ziemniaczane – musi być wilgotne, pulchne i niezbyt gęste. Jednak to sos do placków ziemniaczanych wybija się w daniu na pierwszy plan – wpływa nie tylko na smak, ale także na wygląd placków na talerzu, dlatego powinien być dopracowany do perfekcji.

Składniki na placki:

1 kg ziemniaków,

1 cebula,

1 czubata łyżka mąki,

1 jajko,

szczypta soli i pieprzu,

olej lub oliwa do smażenia.

Składniki na sos:

0,5 kg pieczarek,

100 ml śmietany 18%,

1 cebula,

1 łyżka masła,

1 łyżeczka mąki,

1 łyżeczka majeranku, koperku lub innych ziół,

szczypta soli i pieprzu.



Sposób przygotowania placków:

1. Obierz ziemniaki i cebulę, a potem zetrzyj je na tartce o małych oczkach.

2. Odlej z naczynia nadmiar soku.

3. Dodaj mąkę, jajko, pieprz i sól, a następnie dokładnie rozmieszaj. Jeśli ciasto dalej będzie rzadkie, możesz dodać jeszcze trochę mąki. Wystrzegaj się jednak nadmiernego zagęszczania, bo placki będą gumowate i stracą smak ziemniaków. Masa musi być wilgotna i puszysta.

4. Smaż placki na głębokim oleju z obydwu stron. Kładź je dopiero na mocno rozgrzaną patelnię, by nie pochłonęły całego tłuszczu. Uważaj, żeby ich za bardzo nie przypiec, aby nie były gorzkie. Kolor brązowo-czarny świadczy o tym, że zostały przetrzymane na patelni. Idealnie wypieczone placki ziemniaczane powinny być złotobrązowe.

5. Po usmażeniu placki wykładaj na grubą warstwę ręcznika papierowego, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu.

Sposób przygotowania sosu:

1. Cebulę pokrój w piórka i zeszklij na maśle.

2. Dodaj umyte i pokrojone na drobno pieczarki (mogą być plasterki lub ósemki).

3. Śmietanę dokładnie rozmieszaj z mąką i kilkoma łyżkami gorącej wody z pieczarek. Tak zahartowaną dodaj do sosu, mieszając go aż do zgęstnienia.

4. Dopraw solą, pieprzem i majerankiem i gotuj na małym ogniu jeszcze przez 5 min.



Placki ziemniaczane polej sosem. Podawaj na ciepło.

Smacznego!