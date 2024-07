Karczoch działanie lecznicze zawdzięcza obecności składników mineralnych, witamin oraz antyoksydantów. Karczochy działają ochronnie na komórki wątroby, zwiększają wydzielanie żółci, ułatwiają trawienie, przyspieszają usuwanie toksyn z organizmu oraz regulują poziom cholesterolu we krwi.

Karczoch to wykwintne warzywo, delikatne w smaku, przypominające szparagi z lekką nutą goryczy. Zawiera antyoksydanty, dzięki czemu opóźnia procesy starzenia. Polecany jest w dietach odchudzających.

Karczoch: właściwości lecznicze

Inulina, niacyna, witaminy (C, K, witaminy z grupy B), kwas foliowy, miedź, potas, żelazo, rutyna, luteolina, antocyjany, sylimaryna i cynaryna – to tylko niektóre z bogatej listy składników odżywczych zawartych w karczochu. Dzięki nim karczochy działają ochronnie i regenerująco na wątrobę, zwiększają wytwarzanie żółci i kwasów żółciowych, stabilizują wchłanianie cukrów oraz obniżają stężenie złego cholesterolu (LDL) we krwi. Ponadto luteolina i jej pochodne wykazują działanie przeciwzapalne, a niektóre badania naukowe coraz śmielej potwierdzają tezę, że ma ona również działanie antynowotworowe.

Karczoch jest warzywem niskokalorycznym i zawierającym dużo błonnika, dlatego szczególnie polecany jest osobom na diecie odchudzającej. Ponadto zawarte w nim substancje regulują procesy trawienne, łagodzą zgagę, nudności oraz wzdęcia. Działają moczopędnie, dzięki czemu szybciej pozbywamy się z organizmu toksyn.

Zawarte w karczochu antyoksydanty – czyli związki eliminujące szkodliwe dla organizmu ludzkiego wolne rodniki – oprócz działania ochronnego wspomagają również regenerację komórek i spowalniają procesy starzenia. Cynaryna z karczocha oprócz zbawiennego wpływu na wątrobę działa również korzystnie na niedoskonałości skórne, takie jak łojotok, trądzik czy egzema. Aby w pełni korzystać z leczniczego wpływu karczocha na zdrowie warto, oprócz włączenia go do jadłospisu (co jednak nie jest tanim przedsięwzięciem), zaopatrzyć się w naturalne preparaty zawierające wyciąg z tej rośliny.

Osoby, u których stwierdzono niedrożność dróg żółciowych powinny unikać spożywania karczochów.