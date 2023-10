W minionych tygodniach Marina i Wojciech Szczęsny mieli sporo chwil do radości. W końcu popularna para ma za sobą ponad 10-letnią znajomość. Niedawno z kolei świętowała także 7. rocznicę ślubu. Z tej okazji Marina pojawiła się na okładce jednego z popularnych tygodników. Na zdjęciu zabrakło jednak jej ukochanego, znalazł się tam natomiast... jego brat! Co na to sama zainteresowana?

Reklama

Marina ostro na temat wpadki popularnego tygodnika

W ostatnim czasie naprawdę sporo działo się w życiu popularnej wokalistki. Jakiś czas temu Marina spełniła swojego zawodowe marzenie i zadebiutowała na opolskim festiwalu. Sukcesy zawodowe zbiegły się jednak w czasie ze wspaniałymi chwilami w jej życiu prywatnym. To właśnie wtedy wokalistka wspólnie ze swoim ukochanym, Wojciechem Szczęsnym świętowała 10 lat znajomości. Ponadto zakochani obchodzili także 7. rocznicę ślubu. Z tej okazji na instagramowym profilu gwiazdy wylądowały sentymentalne zdjęcia z dnia ślubu. Nie da się także ukryć, że wówczas media rozpisywały się o miłosnej historii tej dwójki. Okazuje się jednak, że nie obyło się bez wpadki.

AKPA/NIEMIEC

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała niepublikowane zdjęcie z Mariną. To Klara i Liam są na nim gwiazdami!

Okazuje się, że z okazji 7. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnego pewien znany tygodnik postanowił przypomnieć historię zakochanych. Niestety na okładce znalazła się piosenkarka w towarzystwie... swojego szwagra, Jana Szczęsnego! Tygodnik pomylił go ze znanym piłkarzem. Ten prawdopodobnie przyzwyczajony jest do takich wpadek, ponieważ media już niejednokrotnie rozpisywały się o podobieństwie braci. Ten więc podszedł do całej sytuacji z dużą dozą dystansu. Z okazji urodzin Mariny napisał żartobliwie:

- Czego życzę, wiesz. 100! Żono moja.

Instagram @marina_official

Zobacz także: Marina o zachowaniu Wojciecha Szczęsnego: "Pierwsza randka a on takie coś wyjeżdża"

A co na to sama zainteresowana? Marina postanowiła skomentować całe zajście:

- Drodzy dziennikarze. Ostatnio na okładce pewnego magazyny ukazało się moje zdjęcie z moim szwagrem Jankiem, z tytułem "7 lat po ślubie"/ Rozumiem, że jest podobieństwo, w końcu Janek jest 3 lata starszym bratem mojego męża, ale bez przesady - nie są bliźniakami. Warto sprawdzić, kogo się umieszcza na okładce?- zaczęła ostro.

Następnie dodała, że cała sytuacja stała się tematem żartów w ich rodzinie:

- Po tym zdarzeniu, robimy sobie w gronie rodzinnym jaja, tak więc Janek zażartował, wysyłając mi życzenia urodzinowe z tą jakże zabawną okładką z dopiskiem "100 lat żono" - wyjaśniła.

Reklama

Zabawna wpadka?

Instagramm @marina_official