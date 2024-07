Przygotowując pastę z oliwek warto mieć w domu blender. Zmiksuje on składniki na gładką masę, którą będzie można łatwo rozsmarować na kanapkach. Pasta z tuńczyka najlepiej smakuje z dodatkiem jajka na twardo, cebuli pokrojonej w kostkę i jogurtu naturalnego.

Pasty do kanapek można jeść od razu po przygotowaniu lub odstawić na 20 minut do lodówki. Najlepiej smakują z bagietką. Pieczywo można wcześniej wstawić do piekarnika (rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza) na 10 minut. Bagietka będzie wtedy chrupiąca.

Pasta z tuńczyka i cebuli, krok po kroku

Składniki (na około 6 porcji):

1 puszka tuńczyka w sosie własnym (185 gramów),

1 jajko,

2 łyżki jogurtu naturalnego ( można użyć majonezu ),

), 1/4 cebuli,

1/3 łyżeczki soli,

1/3 łyżeczki pieprzu.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Odsącz wodę z puszki.

Tuńczyka przełóż do miski i rozdrobnij widelcem.

Ugotuj jajko na twardo, obierz, pokrój na mniejsze części i włóż do miski.

Dodaje cebulę pokrojoną w drobną kostkę.

Dopraw solą, pieprzem i dokładnie wymieszaj.

Pastę możesz posypać szczypiorkiem.

Smacznego!

Pasta z zielonych oliwek, cytryny i pietruszki, krok po kroku

Składniki (na około 6 porcji):

100 gramów zielonych oliwek (1 szklanka),

2 ząbki czosnku,

1 gałązka natki pietruszki,

1 łyżeczka soku z cytryny,

3 łyżki oliwy z oliwek ,

, 1/3 łyżeczki soli,

1/3 łyżeczki pieprzu.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wlej oliwę do miski.

Dodaj oliwki, czosnek, pietruszkę, sok z cytryny i zmiksuj wszystko blenderem.

Dopraw solą, pieprzem i wymieszaj.

Smacznego!

Pasta z czarnych oliwek i kaparów, krok po kroku

Składniki (na około 6 porcji):

100 gramów czarnych oliwek (1 szklanka),

3 łyżki kaparów,

2 ząbki czosnku,

1 łyżka musztardy (np. stołowej lub sarepskiej),

(np. stołowej lub sarepskiej), 3 łyżki oliwy z oliwek,

1/3 łyżeczki soli,

1/3 łyżeczki pieprzu.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wlej oliwę do miski.

Dodaj oliwki, kapary, musztardę i czosnek.

Zmiksuj całość blenderem.

Dopraw pieprzem, solą i wymieszaj.

Smacznego!