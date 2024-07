Rozjaśnianie włosów cytryną przyniesie efekt delikatnego, naturalnie złocistego odcienia włosów. Sok z cytryny najlepiej sprawdzi się w przypadku włosów w kolorze ciemnego blondu lub jasnego brązu.

Chemiczne rozjaśnianie często wiąże się z przesuszeniem i zniszczeniem struktury włosów. Bezpieczniejszą odmianą są metody rozjaśniania włosów wykorzystujące np. sok z cytryny. Mają łagodniejsze działanie i nie osłabiają kondycji włosów. Pomagają pozbyć się żółtego odcienia i wydobywają z włosów świetliste złote refleksy. Najlepiej zauważalne efekty rozjaśniania włosów cytryną widać na włosach w kolorze ciemnego blondu lub jasnego brązu. Na włosach o ciemniejszym kolorze efekt może być bardzo delikatny lub niedostrzegalny.

Różnica pomiędzy rozjaśnianiem a dekoloryzacją włosów

Rozjaśnianie włosów jest zupełnie innym procesem niż dekoloryzacja. Rozjaśnianie polega na zmianie naturalnego koloru włosa na odcień jaśniejszy. Dekoloryzacja jest raczej pozbyciem się pigmentu z włosa, poddanego wcześniejszej koloryzacji.

Sok z cytryny na włosy

Rozjaśnianie włosów cytryną to jedna z najstarszych metod. Polega ona na wyciśnięciu soku z jednej cytryny, rozcieńczeniu go z przegotowaną letnią wodą i wtarciu mikstury we włosy. Sam sok z cytryny mógłby podrażnić skórę głowy i spowodować przesuszenie włosów, dlatego należy połączyć go z przegotowaną wodą. Mieszankę z soku i wody trzymamy na włosach około pół godziny, następnie spłukujemy włosy. Cytryna powoduje rozjaśnienie koloru włosów i przywraca ich naturalne pH dzięki czemu są lśniące i gładkie. Efekt zauważalny jest po kilku dniach codziennego rozjaśniania włosów. Liczba dni potrzebnych do rozjaśnienia zależy od koloru i kondycji włosów. Można też przyspieszyć proces rozjaśniania. W tym celu należy wystawić pokryte sokiem z cytryny włosy na działanie promieni słonecznych.

Rozjaśnianie włosów cytryną krok po kroku

Wyciśnij sok z jednej cytryny. Przelej go przez drobne sitko, aby w soku nie zostały pestki ani cząstki miąższu. Do soku dodaj sześć łyżeczek letniej przegotowanej wody. Płyn przelej do butelki ze spryskiwaczem i rozpyl na suchych, świeżo umytych włosach. Włosy zawiń w ręcznik. Po upływie ok. 30 minut spłucz miksturę letnią wodą. Zabieg powtarzaj każdego dnia, aż do uzyskania oczekiwanego efektu.

Pielęgnacja rozjaśnionych włosów

O rozjaśnione włosy należy prawidłowo zadbać, aby nie stały się zbyt suche i wrażliwe. Wśród zabiegów pielęgnacyjnych na pierwszym miejscu znajduje się systematyczne olejowanie włosów. Zabieg sprawia, że włosy są miękkie, bardziej elastyczne i mniej porowate. Osoby posiadające rozjaśnione włosy, powinny olejować włosy produktem o naturalnym jasnym kolorze, np. olejem migdałowym, lnianym lub jojoba. Ważne jest także regularne stosowanie odżywek i masek, które dostarczą włosom cennych emolientów (preparatów natłuszczających skórę; tworzą na skórze głowy warstwę ochronną, która pomaga utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry), protein (białka proste) i humektantów (środki utrzymujące wilgoć we włosach). Warto też zrezygnować ze stylizacji wykorzystujących lokówkę lub prostownicę oraz narażania włosów na wysokie temperatury i przesuszenie suszarką.

