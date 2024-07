Sos holenderski można podawać z jajkami na twardo. Dressing po dodaniu estragonu i octu winnego zmienia się w sos berneński. Oba są dobrym dodatkiem do łososia lub grillowanego steku.

Sos berneński, w niektórych przepisach pisany „bearneński” pochodzi z Francji. Jego oryginalna nazwa brzmi: sauce bearnaise.

Sos berneński, krok po kroku

Składniki (na 4 porcje):

4 jajka,

2 łyżki posiekanej szalotki,

2 łyżki estragonu,

70 mililitrów białego octu winnego (niecałe pół szklanki),

pół cytryny,

200 gramów masła,

1/3 łyżeczki soli.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

W rondlu wymieszaj estragon z szalotką.

Dodaj ocet winny i gotuj całość około 5 minut.

Odcedź płyn na sitku i wlej do miski.

Dodaj żółtka, sok wyciśnięty z cytryny oraz sól i zmiksuj blenderem.

Rozpuść masło w garnku i dodaj do reszty składników.

Całość dokładnie wymieszaj.

Posyp sos odrobiną estragonu.

Smacznego!

Sos berneński a holenderski

Sos holenderski nie zawiera w sobie octu winnego (tak jak berneński), a do jego zrobienia potrzebne jest masło klarowane. Proces klarowania masła jest oczyszczaniem go z białka, przez co otrzymuje się czysty tłuszcz.

Jak klarować masło do sosu holenderskiego?

Masło musi zawierać co najmniej 82 procent tłuszczu. Wystarczy rozpuścić masło w rondlu na bardzo małym ogniu. Potrwa to około 15 minut. Na wierzchu płynu pojawi się biała pianka. Należy ją dokładnie zebrać łyżką.

Sos holenderski, krok po kroku

Składniki (na 4 porcje):

4 jajka,

250 gramów masła (cała kostka),

pół cytryny,

2/3 łyżeczki soli,

1/3 łyżeczki białego pieprzu.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Sklaruj masło w rondlu.

Do miski wbij żółtka, dopraw solą, pieprzem i roztrzep ubijaczką.

Dodaj sok wyciśnięty z cytryny i wymieszaj.

Do oddzielnego garnka wlej 2 szklanki wody i zagotuj.

Miskę z jajkami postaw na garnku z wrzącą wodą.

Ciepłe masło powoli dodaj do żółtek.

Mieszaj, aż sos będzie miał konsystencję majonezu.

Smacznego!