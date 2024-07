Karp w migdałach jest znakomitym pomysłem na wigilijny stół, ale nie tylko. Ryba doskonale nadaje się na wczesną kolację czy obiad. Potrawę najlepiej podawać z sosem z czerwonego, wytrawnego wina i rodzynkami.

Karp w migdałach - sprawdzony przepis

Składniki:

800-1000 g karpia,

70 g płatków migdałów,

2-3 jajka,

oliwa z oliwek lub olej roślinny,

mąka pszenna,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

1. Płaty karpia dokładnie umyj i osusz. Pamiętaj, by wyciąć płetwy, część ogonową i ości z części brzusznej. Każdy filet ryby pokrój na cztery kawałki, a resztki mięsa możesz skroić na mniejsze fragmenty i przełożyć do garnka.

2. Resztki ryby zalej zimną wodą (tak, by delikatnie przykryła rybę) i gotuj przez około 20-30 minut.

3. Pozostałe filety karpia natrzyj dokładnie solą, pieprzem i skórką od cytryny, po czym odstaw na kilka minut.

4. Przygotuj trzy talerze. W jednym rozbij i wymieszaj jajka, do drugiego wsyp mąkę, a do trzeciego płatki migdałowe. Kawałki ryby obtocz z dwóch stron w mące, a od strony mięsa jeszcze w jajku i migdałach.

5. Tak przygotowaną rybę umieść na rozgrzanej patelni i zacznij smażyć do osiągnięcia złocistego koloru. Pod koniec przenieś ją do szklanego naczynia.

Sos do karpia

Składniki:

cukier,

rodzynki,

śmietanka 30%,

wino czerwone wytrawne (150 ml),

masło zamrożone (60 g).

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Wcześniej gotowany bulion rybny odcedź i zagotuj ponownie, zmniejszając jego objętość o połowę.

2. Na patelnię (na tę samą, na której smażyłeś karpia) dodaj rodzynki i cukier. Smaż do czasu, aż cukier zamieni się w złoty karmel i zalej czerwonym winem. Całość dokładnie wymieszaj i odczekaj chwilę aż karmel się rozpuści, a rodzynki zmiękną.

3. Do powstałego sosu dodaj odrobinę skórki z cytryny i wcześniej przygotowany bulion. Następnie do polewy dodaj śmietankę, poczekaj aż się zagotuje po czym dołóż kawałeczek zamrożonego masła. Chwilkę odczekaj, by sos odparował a śmietanka nie ścięła się, po czym do smaku dopraw solą i sokiem z cytryny.

4. Na talerze wyłóż sos i ułóż na nim kawałki karpia. Podawaj z rodzynkami.

Smacznego!

