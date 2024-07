Ćwikła, przygotowana z buraczków jest znakomitym dodatkiem do wielu potraw lub mięs. Najczęściej pojawia się na świątecznym stole lub jako sałatka do kotletów mielonych. Burak czerwony pobudza apetyt i jest lekkostrawny. Ćwikła poprawia pracę wątroby, odkwasza organizm i ułatwia trawienie.

Ćwikła z chrzanem – przepis na buraczki

Ćwikła z chrzanem nie jest trudna do wykonania. Można ją podawać jako dodatek do mięs, do wędlin, ryb lub jako osobną przystawkę.

Składniki:

- 1-1,5 kg buraków czerwonych,

- chrzan (10-15 dag),

- kwasek cytrynowy lub sok z cytryny albo ocet,

- kminek,

- sól,

- cukier.

Sposób przygotowania:

Czerwone buraki dokładnie umyj i zalej gorącą wodą. W takiej postaci gotuj do miękkości (sprawdzaj za pomocą widelca lub noża). Po ugotowaniu warzyw odstaw do przestygnięcia, po czym zetrzyj na tarce na drobnych lub większych oczkach. Te drobniejsze będą bardziej gęste i wytworzą więcej soku. Oczyść dokładnie chrzan i również zetrzyj na tarce. Do chrzanu dodaj kminek, a całość dopraw solą, cukrem i cytryną, kwaskiem lub octem. Dokładnie wymieszaj i spróbuj. Jeśli stwierdzisz, że buraki są zbyt łagodne, dodaj odrobinę chrzanu, który nadaje wyrazistość i ostrość. Do ćwikły możesz dodać ¼ litra wody przegotowanej. Odstaw wszystko na około 60 minut, po czym wkładaj do słoików. Pamiętaj, by starte buraczki ciasno układać w słoiku, szczelnie zamknąć i wynieść do chłodnego miejsca, najlepiej do piwnicy.

