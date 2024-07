Hamburger może być dietetyczny i można samodzielnie go przygotować w domu. Potrzebujesz do tego mięsa mielonego, bułki pełnoziarnistej, cebuli, sałaty, przypraw, pomidorów, ogórka konserwowego i żółtego sera.

Przepis na domowego hamburgera

Składniki (na jedną porcję):

1 bułka pełnoziarnista,

0,15 dag mięsa mielonego drobiowego,

sałata,

ketchup,

pomidor,

ogórek konserwowy,

czerwona lub biała cebula,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Do mięsa mielonego dodaj drobno posiekaną cebulę, sól i pieprz. Następnie uformuj mięso mielone na kształt kotleta i w takiej postaci wstaw na 10-15 minut do piekarnika o temperaturze 180 stopni. Następnie bułkę przekrój na pół i wstaw do mikrofali na 5 minut a potem włóż do niej listek sałaty i ciepłego kotleta. Następnie na kotleta połóż pokrojonego w plastry pomidora, ogórek konserwowy, a wierzch polej ketchupem.

Smacznego!