Zupa buraczkowa niejedno ma imię. U nas kryje się pod postacią tradycyjnego zakwaszanego barszczu czerwonego podawanego z uszkami w Wigilię, zupy warzywnej z burakami ćwikłowymi czy botwniki. Jest szczególnie popularna w krajach Europy Centralnej i Wschodniej – znamy barszcz ukraiński, rosyjski (ze szczawiem) i chłodnik litewski. Podawać ją można jako napój rozgrzewający zimą i chłodzący latem. Zupę buraczkową warto gotować jak najczęściej, bo jest źródłem wielu minerałów i cennych składników odżywczych.

Reklama

Burak – wzmacnia, leczy, zapobiega nowotworom

Burak jest ceniony głównie ze względu na swoje walory smakowe, ale warto zdać też sobie sprawę z tego, jak wiele organizm zawdzięcza temu niepozornemu warzywu. W buraku znajduje się całe mnóstwo kwasu foliowego i minerałów, takich jak np. żelazo, wapń, magnez oraz potas, a nawet bardzo rzadko obecny w warzywach rubid (stymuluje układ nerwowy). Dzięki zawartości żelaza burak świetnie wpływa na układ krwionośny, kwas foliowy czyni go jednym z najcenniejszych warzyw w diecie kobiet ciężarnych i osób z podwyższonym cholesterolem, natomiast betanina sprawia, że warzywo to jest naturalnym zabójcą komórek rakowych. Sok z buraka jest też dobry na przeziębienie (ma działanie przeciwwirusowe), a – co najważniejsze – choć jego cenne składniki wypłukują się, to w zupie wszystkie wartości odżywcze przejmuje cenny wywar. Dlatego to najlepsza – prócz surowej – postać, w jakiej można zjeść buraka. Nie dla wszystkich jednak to warzywo jest równie zdrowe. Powinni go unikać cukrzycy, bo zawiera aż 9,5 % cukru.

Przepis na zupę buraczkową

Składniki:

6 średniej wielkości ziemniaków,

3 duże czerwone buraki,

1 średniej wielkości marchew,

1 mała pietruszka,

0,25 korzenia selera,

3 łyżki octu spirytusowego,

200 g śmietany 18%,

szczypta soli i pieprzu.

Czas przygotowania: ok. 35 minut

Stopień trudności: średnie

Zobacz także

Sposób przygotowania:

1. Buraka, marchewkę, seler i pietruszkę obierz i umyj, a następnie zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Nie odlewaj soku – im więcej go będzie w zupie, tym lepiej.

2. Ziemniaki obierz, umyj i pokrój w kostkę.

3. Do dużego garnka wlej ok. 3 l wody, wsyp trochę soli (możesz też dodać swojej ulubionej przyprawy do zup) i zagotuj.

4. Kiedy woda zacznie się gotować, wrzuć do niej warzywa i gotuj na średnim ogniu, aż zmiękną.

5. Pod koniec gotowania dodaj ocet i pieprz.

6. Śmietanę wlej do miseczki, dodaj do niej trochę zupy i wymieszaj, a następnie wlej do zupy, mieszając ją przy tym chochlą. Natychmiast po rozmieszaniu zdejmij zupę z ognia.

7. Posyp posiekanym koperkiem.

Smacznego!