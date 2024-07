Brownie z kaszy jaglanej to pyszny sposób na smakołyk, który może być jednocześnie bezglutenowy, dietetyczny i łatwy w przygotowaniu. Kasza jaglana ze względu na neutralny smak i aksamitną konsystencję jest doskonałą bazą do wszelkiego rodzaju słodkich przekąsek.

Reklama

Jaglane brownie dorównuje smakiem tradycyjnej wersji pysznego deseru i jest bardzo proste do przygotowania. Tego typu słodycze doskonale sprawdzają się dla osób, które cierpią na różnego rodzaju nietolerancje pokarmowe lub stosują eliminacyjne diety. Nasze propozycje jaglanego brownie spełnią oczekiwania wegan, osób chorujących na celiakię, uczulonych na laktozę oraz nieprzepadających za tradycyjnym pieczeniem.

Osoby uczulone na kakao w każdym z przepisów mogą zamienić je na karob – czyli mączkę chleba świętojańskiego. Jest on doskonałym zamiennikiem we wszystkich czekoladowych wypiekach.

Zobacz także

Wegańskie, bezglutenowe brownie z kaszy jaglanej i bananów bez pieczenia – przepis

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowania: 40 minut + 2 godziny w lodówce

Składniki:

¾ szklanki surowej kaszy jaglanej,

½ szklanki suszonych daktyli bez pestek,

2-3 łyżki kakao,

2 dojrzałe banany,

2 łyżki oleju kokosowego nierafinowanego,

szczypta soli,

5-7 łyżek dżemu figowego lub konfitury z róży,

szczypta mielonej wanilii.

Sposób przygotowania:

1. Daktyle zalej 1/2 szklanki wrzątku (tak, aby woda tylko je przykrywała) i odstaw do namoczenia na 15-20 minut. Po tym czasie zblenduj wraz z wodą.

2. Kaszę przepłucz dokładnie przelewając ją zimną wodą na sitku. Zalej 2 szklankami zimnej wody i masa daktylową. Dodaj sól. Gotuj często mieszając do czasu, gdy woda odparuje, a kasza będzie lekko rozgotowana (około 20-30 minut).

3. Do kaszy dodaj kakao, wanilię, olej, banany i zblenduj wszystko na gładką masę.

4. Masę przełóż do płaskiego naczynia i wstaw do lodówki na 2 godziny by stężało.

5. Ciasto po stężeniu z łatwością da się przełożyć na paterę lub płaski talerz. Udekoruj je dżemem. Przechowuj w lodówce.

Dietetyczne brownie jaglane bez cukru - przepis

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowania: 60 minut + 1-2 godziny studzenia

Składniki:

200 g suchej kaszy jaglanej,

2 jajka,

słodzik: pół szklanki suszonych daktyli bez pestek zblendowanych w ½ szklanki gorącej wody lub ½ szklanki jogurtu i 2/3 szklanki ksylitolu,

1-2 łyżki oleju kokosowego,

¼ szklanki kakao,

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj w 2 szklankach wody ze szczyptą soli. Przestudź i połącz ze wszystkimi pozostałymi składnikami.

2. Zblenduj wszystko na gładką masę.

3. Przełóż do silikonowej foremki lub wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy.

4. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni.

5. Piecz jaglane brownie przez około 50 minut.

6. Przed wyjęciem z formy i krojeniem ciasto musi być dobrze wystudzone.

Smacznego!