Krzysztof i Basia z "Hotelu Paradise" się rozstali? Fani ciągle zastanawiają się czy ich ulubiona para z 3. edycji przechodzi kryzys, a to wszystko przez to, że nie spędzają ze sobą już tak dużo czasu jak na początku. Krzysztof postanowił wprost odnieść się do swoich relacji z Basią. Czy potwierdził domysły fanów? Nagrał relację, w której przyznał: Cały tydzień męczycie mnie pytaniami Przyszedł czas przedstawić fanom prawdę! Zobaczcie, co pokazał. Zobacz także: "Hotel Paradise": Krzysztof wygadał się o związku! Nikt nie wiedział, że już wtedy był z Basią Krzysztof i Basia z "Hotelu Paradise" rozstali się? Uczestnik zabrał głos Seria wpisów na profilu Basi Pędlowskiej zasugerowała fanom, że pomiędzy nią a Krzysztofem Świstem nie dzieje się najlepiej. Chociaż sami zainteresowani nie mówią nic o pogorszeniu relacji, fakt, że coraz mniej się razem pokazują, a Basia zostaje we wspólnym mieszkaniu sama, dał widzom do myślenia. Basia i Krzysztof podkreślają, że łączy ich wielka miłość, ale jednocześnie nie chcą ukrywać, że miewają kryzysowe momenty, a ich " życie nie jest usłane różami ". Na temat rozstania już raz wypowiedziała się Basia kwitując, że takie doniesienia są kłamstwem. My się nie rozstaliśmy. Nie każdy spędza 24/7 ze swoją drugą połówką a już zwłaszcza, gdy są obowiązki. Teraz na ten sam temat postanowił wypowiedzieć się Krzysztof. Uczestnik " Hotelu Paradise " przyznał, że zaczyna mieć już dość ciągłych pytań o to, gdzie jest Basia: Cały tydzień męczycie mnie pytaniami: Gdzie Basia? Co z Basią? Dlaczego się nie przyznacie, że nie jesteście już razem. Podkreślił, że oprócz miłości do Basi i spędzania z nią czasu, ma jeszcze...