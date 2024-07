Nutella z daktyli – pyszny krem z naturalnych składników

Nutella z daktyli to wyśmienity i zdrowy zamiennik popularnego na całym świecie przysmaku. Jeżeli chcemy dać dziecku słodycz bez konserwantów, barwników i sztucznych dodatków - daktylowy krem czekoladowo-orzechowy jest strzałem w dziesiątkę. Przyjemnie słodka nutella o kremowej konsystencji to prawdziwa bomba energetyczna idealna na śniadanie lub podwieczorek. Nutella z daktyli doskonale sprawdza się też jako masa do ciast, wafli i składnik deserów.