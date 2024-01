Maciej Orłoś po prawie ośmiu latach oficjalnie wrócił do Telewizji Polskiej. 4 stycznia br. poprowadził pierwsze po latach wydanie "TeleExpressu". Program niebanalnie zaczął od słów piosenki Zbigniewa Wodeckiego: "Dzień dobry państwu, Maciej Orłoś, "Teleexpress". Widzimy się z powrotem po krótkiej, 7,5 -rocznej przerwie. Lubię wracać tam, gdzie byłem". To nie koniec zmian na Woronicza, jak się okazuje, w TVP nie zobaczymy Marka Sierockiego. Zastąpi go znany wszystkim Mateusz Jędraś.

Mateusz Jędraś zastąpi Marka Sierockiego

Parę dni temu media obiegła informacja o zwolnieniu Marka Sierockiego ze stacji TVP. Dziennikarz związany był ze stacją od ponad 37 lat. Zapytany przez portal Onet.pl potwierdził informację o zwolnieniu, ale nie chciał komentować sprawy. O komentarz ws. pokusił się natomiast sam Mateusz Morawiecki, który na swoim X napisał, krótki, ale wymowny wpis. "Rewolucja zaczyna obejmować gusta muzyczne. Co następne? Wyrzucą Bolka i Lolka z TVP ABC?"

Jan Bogacz/TVP/East News

Jak się okazuje, stacja ma już nowego prowadzącego kącik muzyczny, którym jest reporter i lektor Mateusz Jędraś, który pracuje również w stacji 4FUN.TV.

Pociąg znowu ruszył! Wielki dzień i wielki powrót kultowego programu z jedynym właściwym prowadzącym! Brawo @maciejorlos za udźwignięcie tej inauguracji - napisał na swoich social mediach Jędraś.

Nowy prowadzący nie krył także zadowolenia i ekscytacji dotyczącej jego pojawienia się w stacji TVP. Miłymi słowami pożegnał również samego Marka Sierockiego, wyznając, że "legendy zastąpić się nie da".

Wzruszająca i niezwykle ekscytująca chwila także dla mnie. Niniejszym bardzo dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej kilkunastoletniej medialnej drodze. Od każdego z Was czegoś się nauczyłem, czymś zainspirowałem i doświadczyłem niezapomnianych chwil wzniosłych i radosnych, ale także tych, choć trudnych, to wzbogacających i rozwijających. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie wielu życzliwych nauczycieli i przyjaciół, więc każdemu z osobna dziękuję. Ze swojej strony zapewniam, że będę starał się ze wszystkich sił. Starał się wykonać dobrą robotę i stworzyć fajną treść dla widzów, bo legendy zastąpić się nie da, więc nawet nie zamierzam próbować. Przyjemnego wieczoru i do zobaczenia codziennie po 17:00 - dodał reporter.

