Ciasto z kaszy jaglanej i bananów to doskonała propozycja dla osób, które nie tolerują glutenu oraz laktozy lub po prostu lubią kulinarne eksperymenty. Przepis jest prosty a smak ciasta niecodzienny – to pomysł na zdrowy deser, który z powodzeniem może zastąpić śniadanie.

Reklama

Wegańskie jaglano-bananowe brownie - przepis

Ciasto z kaszy jaglanej i bananów z czekoladową polewą to propozycja dla łasuchów dbających o zdrowie. Kasza jaglana jest najzdrowszą z kasz, a zawarte w niej składniki odżywcze doskonale uzupełniają się z sycącymi bananami i równie pożywną czekoladą. Przepis jest prosty a ciasto pyszne.

Czas przygotowania: 15 minut + 40 minut pieczenia

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

Zobacz także

Na ciasto:

2 duże lub 3 małe dojrzałe banany – mogą być nawet z brązowymi plamkami na skórce – im ciemniejsze tym słodsze,

1 łyżka oleju – np. kokosowego,

¾ szklanki suchej kaszy jaglanej plus ½ szklanki wody lub mleka roślinnego do ugotowania kaszy,

3 garści płatków migdałowych,

4 łyżki kakao,

½ szklanki mleka roślinnego – np. sojowe, owsiane, migdałowe, ryżowe.

½ szklanki drobno posiekanych suszonych daktyli.

Na polewę:

½ szklanki gęstego mleka kokosowego – mleko zgęstnieje, jeśli włożymy je na noc do lodówki, część płynną można wykorzystać po rozwodnieniu do przygotowania ciasta,

1 tabliczka – 100 g – gorzkiej czekolady,

1 mały banan.

Sposób przygotowania:

1. Kaszę opłucz 2-3 razy pod zimną wodą. Wsyp do gotującej się wody lub mleka. Gotuj na średnim ogniu do odparowania około 20 minut mieszając co jakiś czas żeby się nie przypaliła. Po ugotowaniu ostaw pod przykryciem, żeby wchłonęła ewentualną nadwyżkę płynu.

2. Po lekkim przestudzeniu dodaj wszystkie składniki i zblenduj na gładką masę. Przełóż do wysmarowanej tłuszczem i oprószonej płatkami migdałowymi tortownicy lub foremki.

3. Wstaw do nagrzanego do 175 stopni piekarnika. Piecz przez 30 minut. Po tym czasie zmniejsz temperaturę do 100 stopni i piecz jeszcze przez 10 minut.

4. W tym czasie przygotuj polewę. W rondelku podgrzej mleko kokosowe, dodaj pokruszoną czekoladę i zblendowanego wcześniej z odrobiną mleka banana. Gotuj wszystko aż do całkowitego rozpuszczenie czekolady, cały czas mieszając.

5. Udekoruj polewą przestudzone ciasto.

Smacznego!