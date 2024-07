Wskaźnik Pearla dla prezerwatywy damskiej wynosi 5 do 25 ciąż na 100 przypadków. Zatem ma ona od 75 do 95% skuteczności w ochronie przed zapłodnieniem.

Prezerwatywa damska powinna być założona do pochwy nie wcześniej niż 8 godzin przed stosunkiem i usunięta nie później niż 6 godzin po nim.

Jak wygląda damska prezerwatywa?

Damska prezerwatywa wykonana jest z poliuretanu i powleczona środkiem nawilżającym na bazie silikonu. Złożona jest z dwóch pierścieni połączonych „gumką”, z których jeden ma zabezpieczać prezerwatywę przed wysunięciem z pochwy i pozostaje na zewnątrz, a drugi pokrywa szyjkę macicy. Materiał z którego jest wykonana jest cienki i trwały.

Wewnętrzny i zewnętrzny pierścień, czyli jak zakładać damską prezerwatywę

O skuteczności damskiej prezerwatywy decyduje jej właściwe założenie i pilnowanie podczas stosunku, by członek nie znalazł się między prezerwatywą a ścianką pochwy. Damska prezerwatywa ma większą niż męska średnicę, bo aż 79 mm w przypadku zewnętrznego pierścienia.

Jak zakładać damską prezerwatywę? Aplikacja jest łatwa, ale przeważnie wymaga kilku prób:

Wewnętrzny pierścień ściśnij dwoma palcami tak, by przybrał kształt ułatwiający jego wsunięcie do pochwy,

Przyjmij wygodną pozycję, np. na plecach lub z uniesioną nogą,

Wsuń zwinięty wewnętrzny pierścień do pochwy,

Środkowy albo wskazujący palec włóż do prezerwatywy i wepchnij wewnętrzny pierścień najgłębiej, jak możesz,

Sprawdź, czy prezerwatywa dobrze się ułożyła i nie jest skręcona.

Zewnętrzny pierścień damskiej prezerwatywy powinien otulać część sromu.

Po stosunku skręć wystającą część prezerwatywy i dopiero potem wyciągnij ją z pochwy. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by nie używać tej samej prezerwatywy damskiej więcej niż raz.

Skuteczność i cena damskiej prezerwatywy

Od 75 do 95% skuteczności w ochronie przed ciążą zależy od właściwego użycia damskiej prezerwatywy. Podczas stosunku przytrzymaj zewnętrzny pierścień i upewnij się, że penis nie znajdzie się pomiędzy prezerwatywą a ścianką pochwy, ani że zewnętrzny pierścień nie zostanie wepchnięty do środka. Prezerwatywę usuń nie później niż 6 godzin po wytrysku. Gdzie kupić damskie prezerwatywy? Dostępność w polskich aptekach jest mała, dlatego prezerwatywy dla kobiet łatwiej zamówić jest online w internetowych aptekach i sklepach z artykułami erotycznymi. Cena prezerwatywy damskiej to od 7 do 10 zł za sztukę.