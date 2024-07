Kulki gejszy pomagają ćwiczyć mięśnie Kegla. Takie ćwiczenia opierają się na wywoływaniu skurczy mięśni dna macicy. Kobiety stosujące tę metodę polecają ją koleżankom. Zgodni są też lekarze, którzy rekomendują ćwiczenia dolnych mięśni macicy.

Kulki gejszy – co to takiego?

Kulki gejszy, nazywane także kulkami waginalnymi, kulkami miłości, loveballs, lub smartballs, to kulki dopochwowe połączone sznurkiem, wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego. Ich cena jest bardzo zróżnicowana - waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych (z uwagi na różny materiał i sposób wykonania). W środku umieszczone są mniejsze kulki, które podczas ruchu drgają, wywołując tym samym zaciskanie się mięśni gładkich oraz ćwiczenia mięśni Kegla. Terminem 'gejsza' w kulturze japońskiej określa się damy do towarzystwa, które kulki gejszy wykorzystywały do ćwiczenia ścian pochwy, aby zintensyfikować doznania seksualne mężczyzn – stąd nazwa.

Zastosowania kulek gejszy

Kulki waginalne mają wiele zastosowań. Mogą posłużyć jako gadżet erotyczny, który służy do masturbacji lub uprzyjemnia zbliżenia obojgu partnerom. Na tym jednak nie kończą się funkcje tego produktu. Sprawdzają się doskonale u kobiet, które mają problem z trzymaniem moczu, zapobiegają wypadaniu macicy oraz pęcherza moczowego.

Jak włożyć kulki waginalne do pochwy?

Na początku przy umieszczaniu kulek w pochwie mogą towarzyszyć pewne obawy. To zrozumiałe. Szybko jednak nabierzesz wprawy, ponieważ wkłada się je podobnie jak tampony. Żeby czuć się bezpieczniej, możesz zaopatrzyć się w intymny żel nawilżający lub oliwkę dla niemowląt. Aby kulki nie wypadły, obracając, włóż je tak, aby jedna z kulek przylegała do szyjki macicy, a druga była przytrzymywana przez mięśnie pochwy – wówczas rezultaty są najlepsze. Najlepiej wyjąć je z pochwy po 2-3 godzinach. Kiedy pociągniesz za sznurek, loveballs znajdą się na zewnątrz.

Które to są mięśnie Kegla?

Mięśnie Kegla to mięśnie dna macicy, które napinają się, kiedy przestajemy oddawać mocz. Warto zadbać o regularne ćwiczenia mięśni Kegla, zwłaszcza, że wraz z wiekiem przestają one pracować tak, jak powinny.

Po co ćwiczyć mięśnie miednicy?

Dzięki używaniu kulek gejszy pochwa staje się coraz bardziej elastyczna. Ćwiczenia mięśni Kegla w znacznym stopniu ułatwiają poród. Zalecane są także po urodzeniu dziecka, ponieważ pozwalają młodej mamie szybciej wrócić do stanu sprzed ciąży. Ćwiczenia mięśni Kegla pomogą także kobietom, które przechodzą menopauzę. Sprawdzą się również u kobiet prowadzących siedzący tryb życia, który sprzyja osłabieniu mięśni Kegla.

Jak ćwiczyć mięśnie Kegla?

Przede wszystkim, aby efekty były odczuwalne, ćwiczenia mięśni Kegla wykonuj regularnie. Najlepsze rezultaty będą przy codziennym stosowaniu kulek przez kilka minut do kilku godzin. Jeśli jeszcze nie kupiłaś smartballs, możesz ćwiczyć mięśnie Kegla sama poprzez wykonywanie długich i krótkich skurczy. Pierwsze polegają na zaciskaniu mięśni podbrzusza, tak, jakbyś chciała unieść w górę krocze. Drugie z kolei opierają się na bardzo szybkim zacisku i nierobieniu przerw między skurczami. Podczas ćwiczeń mięśni miednicy normalnie oddychaj. Mięśnie brzucha i pośladków powinny być rozluźnione.

