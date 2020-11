Antykoncepcja w Polsce. Aptekarz będzie mógł odmówić sprzedaży prezerwatywy 

Rząd szykuje zmianę ustawy o zawodzie farmaceuty. Jeżeli wejdzie w życie, aptekarz będzie mógł odmówić klientowi sprzedaży prezerwatyw oraz innych środków antykoncepcji barierowej.

Przyjęta w czwartek przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodzie farmaceuty daje możliwość legalnej odmowy sprzedaży antykoncepcji barierowej. Zapis ten dotyczyć będzie m.in. prezerwatyw, plastrów, kapturków czy wkładek wewnątrzmacicznych - podaje tygodnik "Polityka".

Zapis jest tzw. "klauzulą sumienia" dla farmaceuty.

Zobacz także: Strajk Kobiet: Miley Cyrus po raz kolejny reaguje na protesty w Polsce! Oto co pokazała

ZOBACZ WIDEO Strajk Kobiet: Tysiące osób w całej Polsce przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego 02:08

Aptekarz będzie mógł legalnie odmówić sprzedaży prezerwatyw

Rządowy projekt nowelizacji o zawodzie farmaceuty wpłynął już do sejmu na początku 2020 roku. W miniony czwartek został przyjęty przez posłów i skierowany do prezydenta i marszałka Senatu. Jak informuje "Polityka", w momencie, gdy ustawa wejdzie w życie, farmaceuta będzie mógł odmówić sprzedaży antykoncepcji barierowej, która zapobiega poczęciu dziecka. Do tej pory farmaceuci mogli jedynie odmówić sprzedaży hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Nowelizowany przepis poszerza grupę, ze względu na której zdrowie i życie aptekarz może nie wydać prezerwatywy - teraz będą to pacjenci oraz tajemnicze 'inne osoby'. Co rodzi obawy, że farmaceuci będą mogli właściwie zawsze odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych – informuje „Polityka”.

Do antykoncepcji barierowej wliczają się m. in. prezerwatywy, plastry, kapturki czy wkładki wewnątrzmaciczne. O ile te pierwsze można kupić w innych miejscach niż apteki to pozostałe środki antykoncepcyjne są możliwe do kupienia jedynie tam.

Zobacz także: Strajk Kobiet: Tysiące osób w całej Polsce przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego