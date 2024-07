26 maja to dzień, w którym wręcza się mamie kwiaty i podarunki. Istnieją jednak sposoby, by nie sprowadzać tej uroczystości to bukietu i perfum. Wykonany własnoręcznie prezent to wyraz głębokiego uczucia oraz oryginalny pomysł na uczczenie tego wyjątkowego święta.

Reklama

Przygotowując podarunek na Dzień Matki, trzeba wszystko rozplanować wcześniej, aby zebrać niezbędne materiały oraz mieć wystarczająco dużo czasu na skończenie dzieła. Może to być list z życzeniami, a nawet upieczone ciasto, ulubiony przez mamę tort czy ciasteczka.

List w butelce – naszyjnik DIY na Dzień Matki

Malutka przezroczysta buteleczka z drewnianym korkiem, który jest przymocowany do łańcuszka to bardzo sympatyczny sposób na prezent. W środku można umieścić mikro liścik, w którym zawarte będą życzenia, podziękowania, wyrazy miłości, itp. W sklepach internetowych oraz stacjonarnych butikach z akcesoriami do majsterkowania można kupić tego rodzaju buteleczkę. Jej środek mozna przetrzeć patyczkiem do uszu nasączonym w olejku eterycznym. Warto pamiętać również o ozdobnym pudełeczku albo zawinąć naszyjnik w jedwabną chusteczkę, która również będzie prezentem.

Prezent DIY z okazji Dnia Matki - serce ze zdjęć

Tego rodzaju podarunek jest jednocześnie bardzo sentymentalną i wzruszającą pamiątką. Można wybrać do niego wspólne zdjęcia z mamą, zdjęcia całej rodziny lub wyłącznie osoby, która przygotowuje serce. Doskonale sprawdzają się fotografie o tych samych wymiarach – w tym celu można przyciąć już wywołane zdjęcia lub wydrukować nowe w jednym formacie. Najlepsza ramka to ta, która stylistycznie wkomponuje się w wystrój mieszkania mamy. Im większa – tym lepiej. Bardzo przydatnym akcesorium do tworzenia kolażu, będzie szablon serca wykonany z dużego kawałka gazety. Posłuży on jedynie za chwilowy stelaż, pilnujący kształtu kompozycji. Zdjęcia można naklejać dowolnie, do ich mocowania używając kleju do papieru w sztyfcie. Prezent koniecznie trzeba zapakować w ozdobny papier. Tył ramki to idealne miejsce na dedykację, życzenia oraz datę.

Zobacz także

Własnoręcznie wykonany słoik z karteczkami – prezent DIY dla mamy

Słoik z karteczkami to bardzo miły podarunek. Do jego przygotowania potrzebny jest słój o pojemności minimum 1 litra. Można go pomalować farbami lub okleić bibułą. Bardzo wygodne są szklane słoiki ze szklanym zamknięciem. W środku umieszczone zostaną kolorowe karteczki. Do ich wykonania najlepiej użyć papieru kolorowego. Każda karteczka może mieć wymiary 5x5 cm lub większe – rozmiar zależy od ilości życzeń i wspaniałych słów, które mają się znaleźć na każdym z 52 papierków. 52 to liczba tygodni w roku - dzięki temu prezentowi ukochana mama będzie miała dobre życzenia na każdy z nich. Karteczki najlepiej złożyć tak, by ich treść nie była widoczna przez ścianki słoja. Pomiędzy karteczkami można umieścić gałązki lawendy lub płatki róż.

Prezent DIY z okazji Dnia Matki – foto-książka

Profesjonalnie wykonana książka to idealny pomysł na oryginalny prezent z okazji Dnia Matki, który mogą przygotować osoby, nie mające zdolności manualnych lub nie przepadające za własnoręcznym tworzeniem podarunków. Album ze zdjęciami i cytatami, który jest wykonany bardzo profesjonalnie i wydrukowany na świetnym jakościowo papierze to piękna pamiątka dla mamy. Wystarczy znaleźć w internecie sklep, który zajmuje się tego rodzaju usługą i stworzyć własny projekt za pomocą edytora on-line. Gotowa foto-książka jest przesyłana pocztą pod wskazany adres.

Reklama

W Dzień Matki najważniejsza jest pamięć, a własnoręczne przygotowanie prezenty to najlepszy sposób na wyrażenie troski i głębokich uczuć.