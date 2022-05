Joanna Opozda pierwszy raz świętuje Dzień Matki: "Po naszych przejściach to najpiękniejszy prezent"

Joanna Opozda udzieliła wywiadu, z którego niektóre portale wywnioskowały, że aktorka myśli o zakończeniu kariery. W sieci zaczęły pojawiać się nagłówki sugerujące, że gwiazda po ciąży nie wróci do aktorstwa. Przyszła mama postanowiła jasno odnieść się do złośliwej interpretacji jej słów przez media. Czy z mojej wypowiedzi wynika, że nie jestem pewna czy w ogóle wrócę kiedyś do aktorstwa? - napisała, pokazując fragment, który wywołał zamieszanie w mediach. Zobaczcie, co napisała w tej sprawie. Joanna Opozda dementuje plotki o końcu kariery Joanna Opozda ma za sobą naprawdę wyjątkowy rok. Był pełen pięknych chwil ale również smutnych momentów. Wraz z Antonim Królikowskim zdecydowali się na potajemny ślub, jednak ich zaproszenie przedostało się do mediów. Panna młoda nie ukrywała, że obecność paparazzi zepsuła jej humor, ponieważ chciała ten piękny dzień przeżyć z dala od medialnego szumu: Niestety, kiedy tylko wyszliśmy z samochodu rzucił się na nas tłum fotoreporterów. Kiedy ich zobaczyłam byłam wściekła, zawiedziona i smutna. Do samego końca, w sercu miałam cichą nadzieje, że uda nam się przeżyć ten dzień w gronie najbliższych - pisała na Instagramie po ślubie. W związku z piętrzącymi się plotkami związanymi z decyzją o ślubie a również domysłami na temat ciąży, a ostatecznie ostatecznym jej potwierdzeniu przez zakochanych, Joanna Opozda zdecydowała się odsunąć z życia publicznego. Jej pierwszym wyjściem na czerwony dywan była grudniowa Gala Marki Roku 2020/2021. Podczas wydarzenia Joanna Opozda udzieliła również wywiadów, w których odniosła się do dalszych swoich planów zawodowych. Jeden z wywiadów jednak nie miał wydźwięku,...