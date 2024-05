Fani Sandry Kubickiej wreszcie się doczekali, choć nie obyło się bez nerwów. Po kilku dniach milczenia celebrytka i jej mąż Aleksander Milwiw-Baron potwierdzili, że na świat przyszło ich dziecko. Okoliczności jednak okazały się bardziej stresujące, niż mogli podejrzewać internauci. Po porodzie pojawiły się komplikacje. Teraz gwiazdy powoli ujawniają, co działo się przez ostatnie 10 dni. Sandra Kubicka świętuje swój pierwszy Dzień Matki.

W sobotę, 25 maja Sandra Kubicka pokazała relację z porodówki. Syn celebrytki przyszedł na świat 16 maja, w 33. tygodniu ciąży. Influencerka ujawniła, że po porodzie pojawiły się komplikacje i nie mogła zabrać chłopca do domu. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już znacznie spokojniejsza. Mały Leonard okazał się twardzielem.

Znajdujący się w Sopocie na Polsat Hit Festiwal 2024 Aleksander Milwiw-Baron ze sceny potwierdził, że Sandra Kubicka urodziła. Teraz dumny tata opublikował poruszający wpis z okazji Dnia Matki, w którym powiedział, ile znaczy dla niego rodzina, którą stworzyli z żoną.

Wonder woman. Od dziś 26 maja to twoje święto, kochanie, Dzień Mamy. Najlepszej mamy, jaką nasz synek mógł sobie wymarzyć. Jest w tobie światło, dobro, miłość, odwaga, akceptacja, mądrość i empatia. Przy tobie wzrastam i staję się lepszym człowiekiem. Mam przepiękną żonę, wspaniałego syna, a nasza rodzina to mój fundament. Jestem szczęściarzem. Wszystkiego najlepszego, Mame!

– napisał.